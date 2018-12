"Washington Post" mocno uderza w PiS: "Trump powinien przemyśleć poparcie dla polskich nacjonalistów"

"Washington Post" zaapelował do Trumpa o wycofanie poparcia dla PiS • Fot. Slawomir Kaminski / Agencja Gazeta

P

olska demokracja nadal jest zagrożona, trwa proces upolityczniania służb specjalnych, transformacji państwowych mediów w narzędzia propagandy oraz presja na niezależnych dziennikarzy i społeczeństwo obywatelskie – zaalarmował jeden z największych amerykańskich dzienników "Washington Post". "Administracja Trumpa powinna przemyśleć poparcie dla polskich nacjonalistów – zaapelowali dziennikarze do prezydenta USA.Według "Washington Post", Komisja Europejska w sprawie reformy sądownictwa pokazała, że można skutecznie naciskać na polskie władze. Komisja Europejska pokazała , że może sobie radzić z osuwaniem się kraju w autorytaryzm, przynajmniej w Polsce, bo większość Polaków chce, by Polska pozostała częścią demokratycznej Europy" – można przeczytać w tekście na stronach opinii "Washington Post".Amerykański dziennik przypomniał, że pod naciskiem UE polski rząd ustąpił w sprawie reformy sądownictwa. Jako przykład udanej presji Brukseli, dziennik opisuje "prezydenta Andrzeja Dudę, który zaledwie trzy miesiące temu kpił z Unii jako z wyimaginowanej wspólnoty, a w poniedziałek szybko podpisał ustawę przywracającą sędziów SN do pracy”.źródło: washingtonpost.com