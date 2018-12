Szampany w PiS nie będą strzelać. Timmermans ujawnił, co zrobi Komisja Europejska ws. skargi na Polskę

Frans Timmermans zapowiedział, że podczas wtorkowego wysłuchania Polski Komisja Europejska nie wycofa się ze skargi do TSUE dotyczącej ustawy o Sądzie Najwyższym. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

iceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans zapowiedział, że podczas wtorkowego wysłuchania Polski w ramach procedury art. 7 traktatu o Unii Europejskiej Komisja nie wycofa się ze skargi złożonej do TSUE. Skargę wystosowano w związku z ustawą o Sądzie Najwyższym.W Brukseli ministrowie ds. europejskich wysłuchają Polski w ramach prowadzonej od grudnia 2017 r. procedury z art. 7 . Dziennikarze zapytali wychodzącego z budynku Rady Europejskiej, czy podczas wysłuchania zapowie wycofanie skargi KE do Trybunału Sprawiedliwości UE wobec Polski.– Nie. Przedstawię ocenę sytuacji, w jakim punkcie jesteśmy teraz. Przy okazji, to prawo ( znowelizowana ustawa o SN ) nie jest jeszcze egzekwowane, bo prezydent Andrzej Duda dotąd go nie podpisał – odpowiedział wiceszef KE.Timmermans odpowiedział też na pytanie, co będzie, gdy Andrzej Duda podpisze znowelizowaną ustawę. – Zobaczymy. Oczywiście cieszymy się, że kraj członkowski wdraża orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE – powiedział. – Jak wiadomo, jest wiele kwestii art. 7, które muszą zostać rozwiązane. Żadna z tych spraw nie została dotąd rozwiązana – dodał.Prawo i Sprawiedliwość wycofało się przed kilkoma tygodniami z kontrowersyjnych zapisów ustawy o Sądzie Najwyższym . "Jeszcze kilka tygodni temu PiS chciało wysyłać sędziów powyżej 65 roku życia w stan spoczynku" – przypomniał wówczas dziennikarz Andrzej Stankiewicz. Zdaniem publicysty Onetu jest to efekt zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się wiosną 2019 roku.źródło: Forsal