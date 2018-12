Słyszeliście o "przedwojennym aktorze Andrzeju Perepeczko"? Uczestnicy "Familiady" dali plamę

Uczestnicy niedzielnego wydania "Familiady" nie popisali się wiedzą w temacie przedwojennych aktorów. • Fot. Facebook / Familiada

pytaniu chodziło o "aktorów i aktorki polskiego kina przedwojennego". Uczestnicy zapomnieli o istnieniu Adolfa Dymszy, za to pewnie wskazywali Annę Jantar i... "Andrzeja Perepeczko".Dla wszystkich nieuświadomionych, zmarły odtwórca roli Janosika i były dyrektor Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie nazywał się Marek Perepeczko. Dodatkowo urodzony w 1942 roku aktor siłą rzeczy nie mógł stać się gwiazdą przedwojennego kina II RP. Tak samo jak Pola Raksa (rocznik 1941) i piosenkarka Anna Jantar (rocznik 1950).Jednak do hitów YouTube'a z "Familiady" najszybciej może dołączyć odpowiedź "Brigitte Bardot". Słynną francuską aktorkę również starano się wmieszać w poczet polskich artystów przedwojennego kina.Prawidłowe odpowiedzi były tylko dwie: Pola Negri i Eugeniusz Bodo. Na tablicy pojawiły się również nazwiska Mieczysławy Ćwiklińskiej, Adolfa Dymszy, Jadwigi Smosarskiej i Hanki Ordonówny.– Mimo upływu lat, praca na planie "Familiady" wciąż mnie zaskakuje. Niedawno gościliśmy na nagraniu rodzinę, która była w programie 18 lat temu. Wzięła w nim udział 18-latka, która poprzednim razem była w naszym studiu jedynie w brzuchu swojej mamy. Historia zatoczyła piękne koło. Bardzo mnie to cieszy – mówił kultowy prowadzący w rozmowie z naTemat Źródło: TVP 2