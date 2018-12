"Chrystianizujcie się k... sami". Tak Gretkowska składa świąteczne życzenia

Na Facebooku Manueli Gretkowskiej pojawiły się bardzo osobliwe życzenia. • Fot. Franciszek Mazur / Agencja Gazeta

B





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

oże Narodzenie to poza czasem spędzonym z rodziną, także czas składania życzeń. Na Facebooku Manueli Gretkowskiej pojawił się wpis, w którym pisarka życzyła "Wesołych Świąt!" wszystkim oprócz księży. Tym akurat nieźle się oberwało."WESOŁYCH ŚWIĄT, ale z powodu kościelnej pedofilii, bez kuszenia dzieciątkiem i nieletnich pastuszków" – czytamy w poście Manueli Gretkowskiej . To ledwie początek składanych przez pisarkę życzeń, w dalszej części wpisu jest tylko ostrzej."Polityczni debile deliberują jak zakazać ludziom szczęścia - okaleczyć in vitro tak, żeby dzieci nie rodzić. Co z tego, że w tym czasie tysiącami umieramy z powodu smogu. Tym nie warto się zajmować, duszącym odorem świętości zalegającym nad Polską. Panowie życia i śmierci, zakazujecie rodzić, każecie umierać. Chrystianizujcie się k…sami. Wszystkim innym Wesołych Świąt" – pisze Gretkowska W nocy z soboty na niedzielę na przystankach komunikacji miejskiej w Warszawie pojawiły się plakaty akcji "Stop kościelnej pedofilii" . Na tle grafiki przedstawiającej Maryję z małym Jezusem, po którego sięga krwawa ręka opleciona różańcem zostały umieszczone napisy "Myślą, mową, uczynkiem, zaniedbaniem. Stop kościelnej pedofilii. Dość krycia gwałcicieli".Źródło: Oko.press