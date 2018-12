Ziobro powinien przeprosić Kwaśniaka za słowa o "rozzuchwalaniu przestępców"

Prawie połowa respondentów uważa, że Zbigniew Ziobro powinien przeprosić byłego zastępcę szefa KNF, Wojciecha Kwaśniaka. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

rawie połowa respondentów (48 proc.) uważa, że Zbigniew Ziobro powinien przeprosić za byłego zastępcę szefa KNF Wojciecha Kwaśniaka. Chodzi o słynną wypowiedź o "rozzuchwalaniu bandytów".Przeciwnego zdania jest 17 proc. ankietowanych, a częściej niż co trzeci (35 proc.) nie ma zdania w tej kwestii.– Częściej przeprosin dla Wojciecha Kwaśniaka domagają się mężczyźni (51 proc.), osoby o wykształceniu średnim (45 proc.), badani o dochodzie netto od 2001 do 3000 zł (58 proc.) oraz ankietowani z miast od 100 do 199 tys. mieszkańców (60 proc.) – zwraca uwagę Piotr Zimolzak z agencji badawczej SW Research, która wykonała badanie dla "Rzeczpospolitej".Przypomnijmy, że na początku grudnia w rozmowie z Krzysztofem Ziemcem Ziobro stwierdził , że "być może Wojciech Kwaśniak został zaatakowany, bo Komisja Nadzoru Finansowego przez lata rozzuchwalała przestępców".Niedawno Wojciech Kwaśniak został zatrzymany przez CBA . Przed laty został on pobity, gdy po interwencji KNF wszczęto śledztwo dotyczące SKOK Wołomin. Wynajęci przez przedstawiciela wołomińskiego SKOK sprawcy zaatakowali go przed domem. Kwaśniak wiele miesięcy leżał potem w szpitalu – napisała "Gazeta Wyborcza".źródło: "Rzeczpospolita"