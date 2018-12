Duda znów pokazał "klasę". Musiał przyjąć wyrok, ale ten komentarz mógł sobie darować

Andrzej Duda przyjmuje wyrok TSUE w sprawie SN, bo nie ma innego wyjścia. • Fot. Kuba Atys / Agencja Gazeta

A

ndrzej Duda nie kryje swojego rozczarowania wyrokiem TSUE w sprawie reformy sądownictwa w Polsce. Przyjmuje go tylko dlatego, że nie ma innego wyjścia. Najchętniej jednak odesłałby wszystkich sędziów Sądu Najwyższego na emeryturę.– Sędziowie przesunięci na emeryturę zajmowali gabinety, łamiąc prawo – przekonuje prezydent Andrzej Duda w wywiadzie dla "Super Expressu". – Ponadto I prezes SN, rzecznik praw obywatelskich i posłowie opozycji mogli zaskarżyć przepisy każdej z ustaw do Trybunały Konstytucyjnego, a nigdy tego nie zrobili – dodał prezydent.Zdaniem Dudy wszyscy sędziowie w myśl ustawy o SN powinni odejść na emeryturę. Jednak Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że nowelizacja ustawy o SN jest niezgodna z prawem unijnym i sędziowie muszą być przywróceniu do pracy.– Przyjmuję werdykt Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, bo Polska nie ma już gdzie się od niego odwołać – stwierdził w wywiadzie Andrzej Duda . Trudno jednak nie odnieść wrażenia, że robi to z ciężkim sercem. Prezydent w ostatnich dniach często gości w mediach, a jego wypowiedzi mają antyunijny charakter.źródło: se.pl