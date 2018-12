Prawicowy dziennikarz zaatakował Brudzińskiego. Poszło o przepisy wygilijne

Joachim Brudziński proponuje myć talerze... alkoholem. • Fot. Jacek Marczewski / Agencja Gazeta

tanisława Janeckiego zdenerwowały przepisy na świąteczne potrawy serwowane przez Joachima Brudzińskiego na Twitterze, czemu próbował dać wyraz w ironicznym poście. Odpowiedź polityka PiS była bezbłędna. Joachim Brudziński znany jest z tego, że lubi do jakiś czas opublikować na Twitterze przepis kulinarny. Uaktywnia się szczególnie przy okazji świąt i nie inaczej było tym razem. Nie spodobało się to prawicowemu publicyście Stanisławowi Janeckiemu , który złośliwie zauważył, że święta będą nieudane, jeśli nie dowiemy się, czy myć naczynia po jedzeniu.Odpowiedź Brudzińskiego była bezbłędna. Gdy zobaczył, że musiał zdenerwować Janeckiego swoim kulinarnym ekshibicjonizmem na chwilę przerwał mieszanie wigilijnej kapusty i wskazał dwa doskonałe środki do mycia naczyń. Obydwa miały na butelkach znak akcyzy...A co jeszcze proponuje Brudziński na Twitterze? Jest na przykład przepis na śledzia z grzybami, śliwkami i pomidorami, albo karpia z jabłkiem w majeranku i z pieczarkami. Z postów które szef MSWiA zamieścił na Twitterze wynika, że na stole polityka nie zabraknie też ryby po grecku, własnoręcznie złowionego morszczuka i bigosu.