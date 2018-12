Robert Biedroń zamieścił zdjęcie z wakacji. Wylała się na niego fala hejtu

Robert Biedroń chyba nie spodziewał się, że zdjęcie z wakacji spotka się z takim hejtem. • Fot. Twitter.com / @RobertBiedron

obert Biedroń zamieścił zdjęcie z wakacji, które spędza w jednym z krajów tropikalnych. Internauci natychmiast zarzucili mu podobieństwo do fotografii, jaką swego czasu pochwalił się w sieci poseł Dominik Tarczyński. Ale to jeszcze nie jest najgorsze. Robert Biedroń spędza wakacje w Ameryce Środkowej. Polityk, który już niedługo będzie startował z nowym projektem w wyborach do Europarlamentu zamieścił fotografię, na której widać stopę spoczywającą na hamaku, a w tle rozciąga się piękny lazur ciepłych wód. Były prezydent Słupska chyba nie przewidział, że ta sielska scenka może rozjuszyć internautów.Niektórzy zarzucają mu podobieństwo do tego, co swego czasu zamieścił w sieci Dominik Tarczyński. Polityk PiS chwalił się w sieci zdjęciem z jakuzzi z widokiem na Pałac Kultury w Warszawie. Jednak dalece mocniejsze słowa padają pod adresem Biedronia, którzy na miejsce wypoczynku wybrał właśnie Nikaraguę.Według raportu Amnesty International w tym kraju notorycznie łamane są prawa człowieka. W kwietniu tego roku 30 osób zginęło podczas pacyfikacji protestujących przeciwko prezydentowi Ortedze. Biedroń powinien też mieć świadomość, że w Nikaragui obowiązuje całkowity zakaz aborcji , nawet wówczas, gdy ciąża zagraża życiu kobiety.Trzeba przyznać, że jak na polityka, który prawa kobiet wynosi na sztandary, miejsce wypoczynku zostało wybrane w sposób dość niefrasobliwy.