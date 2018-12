"Kompromitacja człowieka". Kamil Dąbrowa odpowiedział Patrykowi Jakiemu

Jest odpowiedź na zarzuty Patryka Jakiego wobec nowego rzecznika stołecznego ratusza. • Fot. Adam Stępień / Agencja Gazeta

N





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

owemu rzecznikowi warszawskiego urzędu miasta Kamilowi Dąbrowie od dawna nie jest po drodze z obecną władzą w Polsce. Jego wybór na stanowisko w stołecznym ratuszu skomentował m.in. Patryk Jaki. I od razu doczekał się riposty.– To jest kompromitacja tego człowieka, zresztą nie pierwsza. Tweet ze zdjęciem zamieściłem 20 listopada i opatrzyłem go uśmiechem. To jest typowy przykład braku poczucia humoru na prawicy polskiej sceny politycznej. I hejterstwa oczywiście, bo jeżeli ktoś taki żart odbiera za 'fake news'… Otóż w internecie i na Twitterze też można żartować – w ironiczny sposób komentuje wpis Jakiego Kamil Dąbrowa w rozmowie z portalem wawalove.Była to odpowiedź na tweeta, który po ogłoszeniu Dąbrowy jako nowego rzecznika stołecznego ratusza zamieścił były kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Warszawy.– R.Trzakowski powołał na rzecznika internetowego trolla, który podawał spreparowane zdjęcia, w dodatku udawał dziennikarza. Gratulacje – napisał Jaki (pisownia oryginalna).– Politycy pokroju pana, który wciąż nie może pogodzić się z porażką, atakują właśnie w ten sposób. Nawet nie zamierzam na to odpowiadać. To raczej Patryk Jaki udaje polityka. Jeżeli ma wątpliwości co do mojej kariery zawodowej, polecam mu przejrzenie mojego CV. Byłem dziennikarzem i menedżerem mediów od ponad 20 lat – powiedział Dąbrowa.Przypomnijmy – przed nadejściem "dobrej zmiany" Kamil Dąbrowa pełnił funkcję dyrektora Programu I Polskiego Radia. Usunięto go ze stanowiska w 2016 roku, gdy w ramach protestu wobec ograniczania swobody mediów, zarządzana przez niego stacja co godzinę emitowała hymny Polski i Unii Europejskiej. Potem został m.in. dyrektorem Meloradia, z którego odejdzie w styczniu. Współprowadził także "Szkło kontaktowe" w TVN24 źródło: wawalove.wp.pl