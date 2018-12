Rośnie liczba działaczy PiS. Ujawniono, ile osób przystąpiło do partii w ostatnim czasie

PiS puchnie w oczach. Przed wyborami do partii Jarosława Kaczyńskiego zapisało się ponad 4 tysiące nowych członków. • Fot. Dawid Zuchowicz / Agencja Gazeta

I

m bliżej wyborów, tym bardziej dynamicznie rośnie liczba członków Prawa i Sprawiedliwości. Tylko w powiecie mińskim do partii Jarosława Kaczyńskiego zapisało się w ostatnim czasie 128 osób. Łącznie PiS liczy 37409 członków. To o ponad 4 tys. osób więcej niż wiosną tego roku.Polska Agencja Prasowa opublikowała ciekawe dane, z których wynika, że im bliżej wyborów, tym bardziej powiększają się szeregi Prawa i Sprawiedliwości. Tylko od marca tego roku do partii Jarosława Kaczyńskiego zapisało się 4313 osób, podczas gdy z partyjnej legitymacji zrezygnowało zaledwie 128 osób.Najwięcej działaczy PIS ma w powiecie warszawskim, bo aż 1126. W ostatnich miesiącach w stolicy do obozu tak zwanej dobrej zmiany przyłączyły się 103 osoby. Dużo? To i tak nic – w powiecie mińskim do PiS zapisało się 128 nowych działaczy. W całym kraju PiS ma 37409 członków.Ale są też regiony, w których Prawo i Sprawiedliwość nie jest w stanie przyciągnąć wielu chętnych do zabawy w politykę. Najmniej działaczy jest w powiecie sztumskim, bo zaledwie pięciu, w kaliskim jest sześciu, a w łęczyckim siedmiu.Można się tylko domyślać, co stoi za decyzjami wstępujących do PiS. W ostatnich wyborach samorządowych PiS wygrało w dziewięciu sejmikach wojewódzkich, wprowadziło setki osób do rad dzielnicowych i gminnych. Mediami co jakiś czas wstrząsają informacje o działaczach PiS zatrudnianych bez konkursów w spółkach Skarbu Państwa.Inna rzecz, że Jarosław Kaczyński w połowie roku zapowiedział, że do polityki nie idzie się dla pieniędzy. – Ci którzy funkcjonują w spółkach, są przez nas szanowani, jeżeli dobrze wykonują swoje obowiązki, ale nie będziemy łączyć tych dwóch funkcji – stwierdził Kaczyński przekonując, że w PIS nie będzie łączenia funkcji w spółkach państwowych i w samorządzie.