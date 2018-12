"To jest po prostu zdrada narodowa". Bogdan Pęk oskarża PO o... globalne ocieplenie

Bogdan Pęk przekonuje, że polską racją stanu jest korzystanie z pokładów węgla kamiennego. Podobne poglądy głosił prezydent Andrzej Duda. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

TVP Info polityk Prawa i Sprawiedliwości Bogdan Pęk obarczył Platformę Obywatelską odpowiedzialnością za globalne ocieplenie. Były senator przekonywał, że rezygnacja Polski z energii elektrycznej powstającej w drodze spalania węgla byłaby zdradą narodową.Pamiętacie Bogdana Pęka? To polityk, który kilka lat temu leżał nieruchomo w poprzek korytarza w hotelu sejmowym. On sam nie potrafił wyjaśnić, jak się tam znalazł. Twierdził tylko, że zasłabł, nic nie pamięta, a obudził się we własnym łóżku. Po krótkim śledztwie władze partii miały ustalić, że senator Pęk był pijany, a do pokoju wniosła go Straż Marszałkowska.Pęk miał zakaz startu w wyborach parlamentarnych i na dłuższy czas zniknął ze sceny politycznej, ale w 2016 roku "odnalazł się" jako członek rady nadzorczej Banku Pocztowego SA. Teraz Pęk wystąpił w programie "Minęła 20" w dyskusji na temat globalnego ocieplenia – To jest moim zdaniem największą mistyfikacją w historii ludzkości – stwierdził "ekspert" w TVP Info. Tłumaczył, że w sprawę zamieszane są banki i fundusze inwestycyjne, które namówiono kilka lat temu do zakupu uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Pęk tłumaczył, jak to teraz te banki próbują zarobić na histerii związanej z ociepleniem klimatu.Warto jednak zauważyć, że polityk nie był do końca konsekwentny w swojej wypowiedzi. O ile na początku mówił, iż globalne ocieplenie jest mistyfikacją, to już w następnym zdaniu winą za nie obarczył rząd Platformy Obywatelskiej. – Ponoszą 100-procentową odpowiedzialność za to, że dziś Polska znalazła się w sytuacji fatalnej – stwierdził Pęk.Zdaniem polityka PiS Polski nie stać na to, żeby zrezygnować z węgla. – Skokowa rezygnacja oznacza całkowite uzależnienie od dostaw energii elektrycznej z zewnątrz, podczas gdy mamy węgla kamiennego na kilkaset lat. To jest po prostu dramat, zdrada narodowa – przekonywał Bogdan Pęk, który poniekąd powtórzył to, co niedawno mówił prezydent Andrzej Duda. "Wypowiedź w stylu... i nie jest prawdą, że dach przeciekał, szczególnie, że prawie nie padało!" – ironizuje jeden z komentujących na Twitterze wypowiedź Pęka. "A ziemia jest płaska, bakterii, wirusów ani kalorii nie ma, bo jeszcze ich nikt nie widział gołym okiem" – dodaje szybko kolejny internauta. Większość stwierdza, że TVP Info powinna lepiej dobierać ekspertów.A swoją drogą wszechobecna krytyka Platformy Obywatelskiej przy byle okazji powoli staje się tradycją na antenie TVP Info. Ostatnio o skarżono PO... o wypadek w kopalni węgla w czeskiej Karwinie , w którym zginęło 13 osób.