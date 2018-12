Wnuczka Millera rozstała się z narzeczonym w atmosferze skandalu. "Wykorzystywał mnie do własnych celów"

Monika Miller poinformowała o rozstaniu na Instagramie • Fot. Instagram / Monica Miller

onika Miller – wnuczka byłego premiera Leszka Millera – niespodziewanie rozstała się ze swoim narzeczonym. 23-latka poinformowała o tym na InstaStories. Jak stwierdziła, jej wybranek "ją wykorzystywał".W tym roku głośno było o wnuczce byłego premiera Leszka Millera. Monika Miller zasłynęła z zamiłowania do tatuaży krytycznych komentarzy pod adresem Magdaleny Ogórek , czy ze szczerego wyznania o walce z bulimią 23-latka w listopadzie wyjawiła również hejterskie wiadomości, które otrzymała po samobójczej śmierci swojego ojca , Leszka Millera Jr., który odszedł w sierpniu. A teraz Monika Miller niespodziewanie wyznała na InstaStories , że rozstała się ze swoim narzeczonym. Zasugerowała przy tym, że mężczyzna ją wykorzystywał i był homoseksualistą."Moja rada dla siebie na rok 2019. Zanim zakochasz się w chłopaku, przyjmiesz jego zaręczyny i zaczniesz planować rodzinę, to upewnij się, czy aby twój wybranek nie gustuje w mężczyznach i po prostu wykorzystuje cię do własnych celów" – napisała w poście na InstaStories.Miller dodała również, że "nie jest to wymyślony scenariusz" i "tak było naprawdę". Wnuczka Leszka Millera rzadko mówiła publicznie o swoim związku. Wiadomo jednak, że jej narzeczony był trenerem tenisa. W jednym z wywiadów dla "Faktu" były premier stwierdził, że wybranek jego wnuczki jest "bardzo miły, inteligentny i sympatyczny".