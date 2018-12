"Ten pęd posłów do wyjścia to nie alarm bombowy". Kukiz wyśmiewa parlamentarzystów, którzy tak się spieszyli

Paweł Kukiz nie zostawił suchej nitki na posłach spieszących się do domów • Fot. Screenshot z Facebooka / Paweł Kukiz

iątek, koniec pracy, czas do domu. Dotyczy to również posłów. Parlamentarzystów biegnących desperacko do wyjścia z sali plenarnej po skończonym głosowaniu w piątek pokazał na Facebooku Paweł Kukiz. I nie zostawił na nich suchej nitki.W piątek wieczorem Sejm przegłosował nowelizację ustawy o cenach prądu . Debata była długa i burzliwa, emocje duże , posłowie z pewnością nie mogli się więc doczekać wyjścia z pracy. W końcu to mityczny "piąteczek".Pęd posłów do domu po głosowaniu pokazał na udostępnionym na Facebooku nagraniu Paweł Kukiz . I nie zostawił na kolegach suchej nitki."To co widzicie na filmiku – ten pęd posłów do wyjścia – to nie alarm bombowy. Lista obecności podpisana, skończyły się wieczorne głosowania, więc można na łeb – na szyję gnać do domu" – napisał ironicznie lider Kukiz'15 pod filmem, na którym posłowie tłumnie udają się do wyjścia.Na nagraniu nikt wydaje się też nie zwracać uwagi na to, że jeden z parlamentarzystów... wciąż przemawia. Polityk wydaje się mówić do pustych foteli, bo praktycznie nikt go nie słucha."Projektant Sali Plenarnej (Kazimierz Skórkiewicz) okazał się być geniuszem i wizjonerem. Już w latach dwudziestych ubiegłego wieku, wymyślając kształt budynku przewidział, że za sto lat na Wiejskiej zagości cyrk" – skomentował całą sytuację Kukiz.