80-latka klęczała przy łóżku w nocnej koszuli. Ciało znaleźli sąsiedzi

ąsiedzi z 80-letniej kobiety zauważyli, że drzwi do jej mieszkania są otwarte. Zaniepokojeni zajrzeli do środka, gdzie ujrzeli makabryczną scenę. Staruszka nie żyła. Jej ciało zastali w pozycji klęczącej przy łóżku. Do zabójstwa doszło w jednym z bloków przy ulicy Żeromskiego w Czarnej Białostockiej (woj. podlaskie).Sprawą zajęła się podlaska policja . Jedną z hipotez jest zabójstwo na tle rabunkowym. Nie jest jednak wykluczone, że kobietę zabił ktoś, kogo znała. Jak podaje białostocki portal Poranny.pl, ta wersja jest prawdopodobna także zdaniem sąsiadów.Mieszkańcy w rozmowie dziennikarzami przyznali, że kobieta handlowała papierosami i wódką z przemytu, dlatego w jej mieszkaniu bywało wielu klientów."To ktoś swój ją zabił (...). Tutaj różne rzeczy się działy przecież. W każdym bloku jest po kilka osób, które handlują. Bieda jest, może ktoś nie miał jak oddać długu, może myślał, że ona ma pieniądze" – mówili mieszkańcy bloku.Sprawca wciąż nie został zatrzymany, nikomu także nie postawiono zarzutów.