Wiadomo, czego się spodziewać po najnowszej szopce noworocznej w TVP. Zdradzono motyw przewodni

Marcin Wolski powraca na antenę TVP ze swoją szopką noworoczną. • Fot. Marcin Zienkiewicz/Agencja Gazeta

P





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

o roku przerwy Marcin Wolski wraca na antenę TVP ze swoją szopką noworoczną. Portal wirtualnemedia.pl dowiedział się, co będzie głównym tematem programu. Szopka "Przedszkole Plus" ma pokazać polskich polityków jako przedszkolaków, nad których bezpieczeństwem czuwają opiekunowie: Donald Trump, Władimir Putin, Angela Merkel i Jean-Claude Juncker.Polska scena polityczna w tegorocznej szopce noworocznej zostanie przedstawiona jako przedszkole. Role opiekunów zagrają aktorzy ucharakteryzowani na Merkel, Junckera, Trumpa i Putina. Inspiracją dla Marcina Wolskiego była piosenka Jacka Kaczmarskiego "W naszym przedszkolu nie jest źle".W przedstawieniu łącznie weźmie udział 22 aktorów, m.in. Jacek Lenartowicz, Dariusz Kordek czy Rafał Sadowski. O warstwę muzyczną zadbali Mirosław Dubrawski, Jarosław Regulski i Aleksander Pałac. Scenariusz napisał Marcin Wolski, a Marcin Kołaczkowski wyreżyserował całe przedstawienie. Emisję zaplanowano na 1 stycznia o godzinie 22.05 na antenie TVP1.W szopce nie zabraknie figurek robionych przez Barbarę Pielę . Będzie je można zobaczyć w trzeciej części programu, w której "dzieci" grane przez aktorów będą oglądać "Plastusiową telewizję". Cała szopka noworoczna ma trwać około 40 minut.Ostatnia szopka noworoczna została wyemitowana dwa lata temu. Internauci, politycy i dziennikarze wówczas nie zostawili na niej suchej nitki. Skrajnie stronnicza produkcja autorstwa Marcina Wolskiego odbiła się również na aktorach, którzy wzięli w niej udział. Jacek Borkowski przepraszał swoich fanów tłumacząc, że zawiodła go czujność i zabrakło mu zdrowego rozsądku.źródło: wirtualnemedia.pl