"Dziękuję państwu za wspaniałą atmosferę...". Andrzej Duda wygłosił noworoczne orędzie

noworocznym orędziu prezydenta Andrzeja Dudy pojawiło się dużo patriotycznych haseł. Mimo wypowiedzi o "wyimaginowanej wspólnocie", prezydent powiedział, że 15-lecie wstąpienia do Unii Europejskiej będzie istotnym powodem do świętowania.Większość orędzia prezydenta dotyczyła obchodów stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Pojawiło się również sporo zdań, w których Andrzej Duda mówił o przyszłorocznych okazjach do świętowania patriotycznych wydarzeń.– Dziękuję państwu za włączenie się w tysiące jubileuszowych inicjatyw lokalnych i ogólnopaństwowych, za wspaniałą atmosferę tych dni, gdy podobnie jak w roku 1918 gromadziliśmy się pod biało-czerwoną flagą – mówił Andrzej Duda – Także w roku 2019 przypomnimy sobie i światu, jak wielki jest polski duch wolności. Okazją do tego jest 100-lecie powstania wielkopolskiego i pierwszego z trzech powstań śląskich oraz 80. rocznica wybuchu II wojny światowej oraz dwudziestolecie członkostwa Polski w NATO – wymieniał Prezydent. Mimo eurosceptycyzmu Andrzeja Dudy , prezydent wymienił również 15-lecie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej jako istotne wydarzenie, które również będzie świadectwem "wielkiego polskiego ducha wolności".– Istnieją też inne ważne wybory i decyzje. Osobom, które będą przeżywać w tym roku doniosłe osobiste wydarzenia – zawarcie małżeństwa, narodziny dziecka czy ważne egzaminy – życzę spokoju, optymizmu i, oczywiście, powodzenia. Niech Państwa starania z lat ubiegłych przyniosą oczekiwane owoce. Niech Nowy Rok 2019 upłynie Państwu w zdrowiu i pomyślności – życzył Andrzej Duda.Źródło: TVP Parlament