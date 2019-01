Ziemiec i Pawłowicz skrytykowali strój gwiazdy Sylwestra TVN. "Prostacki sposób, by się wyróżnić"

Krzysztof Ziemiec skrytykował strój gwiazdy, która występowała na sylwestrowej imprezie TVN. Natychmiast dołączyła do niego Krystyna Pawłowicz. • Fot. Aleksandra Koszyk / Agencja Gazeta

ie wszyscy w Sylwestra poświęcili się wyłącznie zabawie. Inni, jak dziennikarz TVP Krzysztof Ziemiec, bacznie obserwowali, co dzieje się na sylwestrowych imprezach konkurencyjnych stacji. Prowadzącemu "Wiadomości"... nie spodobał się strój piosenkarki Natalii Nykiel. A dokładniej to, co artystka miała na rękawie. Krzysztof Ziemiec, jeden z najbardziej wytrwałych dziennikarzy TVP1, któremu paski w "Wiadomościach" , zdają się nie przeszkadzać, nie był zadowolony, kiedy włączył Sylwestra u konkurencji.Mianowicie dziennikarzowi nie spodobał się... strój piosenkarki Natalii Nykiel, która wystąpiła podczas imprezy na warszawskim Placu Bankowym organizowanej przez TVN (nomen omen zdeklasowanym przez Sylwester w TVP2 ).Poszło o wyszyty na rękawie wizerunek Matki Boskiej."Szkoda, że niektórzy chcąc się wyróżnić wciąż sięgają po prostackie sposoby, kpiąc z uczuć wielu innych" – skomentował Ziemiec zdjęcie, które opublikował na swoim Twitterze.Na pytanie jednego z internautów, dlaczego Nykiel rzekomo kpi z uczuć innych, prowadzący "Wiadomości" odpisał: "To proste. To wizerunek MB. I to nie byle jaki". Na rękawie stroju piosenkarki znalazła się bowiem Matka Boska z Guadalupe.Nieoczekiwanie Ziemca wsparła Krystyna Pawłowicz , która niedawno deklarowała, że odchodzi z polityki . Posłanka poszła jednak o krok dalej niż Ziemiec. "Odważna,Święci mogą się w najmniej oczekiwanej chwili upomnieć za takie zniewagi..." – napisała w komentarzu.Niektórzy internauci bronili jednak Nykiel i przypominali, że koszulkę z Matką Boską nosił m.in. Krzysztof Cejrowski.