Uwaga, Nowy Rok będzie bardzo wietrzny. W kilku województach obowiązują alerty pogodowe

W Nowy Rok w Polsce będzie ostro wiało • Fot. Krzysztof karolczyk/Agencja Gazeta

N





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

owy Rok będzie wietrzny. W wielu regionach naszego kraju trzeba będzie uważać – podmuchy mogą być silne. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał już alerty pogodowe. Pierwszy dzień 2019 roku będzie w Polsce intensywny. Przynajmniej pogodowo. W kraju będzie bowiem bardzo mocno wiać Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla kilku polskich regionów.Alerty drugiego stopnia w trzystopniowej skali obowiązują we wtorek w w powiecie sławieńskim w województwie zachodniopomorskim oraz w powiecie słupskim w województwie pomorskim. Tam wiatr będzie wiał ze średnią prędkością od 40 km/h do 55 km/h, w porywach do 95 km/h.Zdecydowanie więcej jest jednak na szczęście alertów niższych, bo pierwszego stopnia. Ten IMGW wydało m.in. dla województw: wielkopolskiego, lubuskiego, łódzkiego i kujawsko-pomorskiego, a także w większości powiatów województwa pomorskiego orazzachodniopomorskiego.Tam średnio wiać będzie z prędkością od 25 km/h do 45 km/h, a w porywach do 75-90 km/h.źródło: TVN Meteo