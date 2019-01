Były polityk PiS wie, kto po wyborach zastąpi Morawieckiego. Wskazał nowego premiera

Kto po wyborach zastąpi Mateusza Morawieckiego? Adam Hofman w RMF zdradza plan PiS. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

Adam Hofman Mamy rok 2020, kto jest premierem?



Premierem jest Jarosław Kaczyński. Ale zmontował rząd koalicyjny z Prawa i Sprawiedliwości plus powyciągane niedobitki, bo sam nie miał większości parlamentarnej. To jest bardzo kruchy i być może taki rząd, który w ogóle już nie przetrwa. Także zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości, bez większości, powyciągani posłowie.



A skąd ich powyciągał?



No powyciągał... RMF FM





obert Mazurek i Adam Hofman w porannej rozmowie w RMF FM wybiegli rok do przodu. "Proszę państwa, jest 2 stycznia 2020 roku..." – zaczął dziennikarz, zachęcając byłego posła PiS, by pokusił się o prognozę, jak ma wyglądać powyborcza rzeczywistość. Hofman bez zająknienia wypalił, kto wówczas będzie premierem.W wyborach parlamentarnych jesienią 2019 r. wygra - jak przewiduje Adam Hofman - Prawo i Sprawiedliwość. Ale nie będzie to zwycięstwo tak przytłaczające, jak w roku 2015. PiS nie będzie już miał większości – uważa były poseł tej partii.Zdaniem Hofmana, PiS będzie rządzić z pomocą posłów "wyciągniętych" z innych klubów. Aby trzymać to wszystko w ryzach, na czele Rady Ministrów będzie musiał stanąć sam prezes Jarosław Kaczyński – brzmi prognoza.Zgodnie z prognozą Adama Hofmana taki rząd nie przetrwa długo – raczej jedynie do wyborów prezydenckich w 2020 r. Morawiecki w tym gabinecie pozostanie, ale jako wicepremier do spraw gospodarczych.W Nowy Rok "Rzeczpospolita" opublikowała sondaż przedstawiający to, co Polacy myślą o politycznym scenariuszu na 2019 r Pracownicy SW Research zapytali Polaków, czy po wyborach parlamentarnych PiS utrzyma silną pozycję i większość w Sejmie. 42 proc. badanych odpowiedziało twierdząco, zaś 38 proc. jest przeciwnego zdania. Opinii w tej sprawie nie ma co piąty badany, czyli 20 proc. respondentów.źródło: rmf24.pl