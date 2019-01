"Rosyjskie narzędzie wpływu". Poważne oskarżenie – nazwisko Andruszkiewicza padło w międzynarodowym raporcie

Co łączy Adama Andruszkiewicza z Kremlem? • Fot. Marcin Onufryjuk / Agencja Gazeta

The newest member of Poland's government at an LGBT pride parade singing 'sodomites off the streets' and 'faggots go get treatment'.



Until 2016 he was leader of the far-right All-Polish Youth. Today he was officially named as a deputy minister pic.twitter.com/96zZS40k0l — Daniel Tilles (@danieltilles1) 1 stycznia 2019

Anna Mierzyńska, badała skąd się bierze poparcie Andruszkiewicza w mediach społecznościowych • Fot: Anna Mierzyńska (Facebook)

Adam Andruszkiewicz, wiceminister cyfryzacji jest rosyjskim narzędziem wpływu, mówi raport środkowoeuropejskich ekspertów „The Weaponization of Culture: Kremlin’s traditional agenda and the export of values to Central Europe”. https://t.co/kZKJD4U8sJ — Eliza Michalik (@EMichalik) 1 stycznia 2019

Important Polish personalities exerting direct or indirect Russian influence https://t.co/nVaXLrq1WV pic.twitter.com/mb84SaOitG — Michał Rybak (@michalhola) 10 marca 2017

o łączy nowego wiceministra cyfryzacji z propagandą Kremla? Jakie są kulisy jego ekspresowej kariery politycznej? Istnieje raport, który przedstawia nowego członka rządu w bardzo złym świetle. – Chodzi o raport węgierskiego think-tanku z 2016 roku. Wśród pośrednich agentów, których aktywność jest zbieżna z interesami Kremla, ale mogą sobie z tego nie zdawać sprawy, autorzy wymieniają m.in. Andruszkiewicza – mówi w rozmowie z naTemat Anna Mierzyńska, specjalistka od marketingu politycznego. Anna Mierzyńska, specjalistka od marketingu politycznego: Pan Andruszkiewicz coraz bardziej się zbliżał do PiS-u, porzucił swoje środowisko narodowców związanych z Ruchem Narodowym czy Młodzieżą Wszechpolską.Można więc przypuszczać, że bardzo starał się o ten awans i w tym znaczeniu nie jest to dla mnie zaskoczenie. Zaskakuje mnie natomiast, że został mianowany na wiceministra cyfryzacji, czyli będzie pracował w resorcie, który powinien gromadzić ludzi merytorycznych w dziedzinie cyfryzacji. To jest ministerstwo wymagające bardzo specjalistycznej wiedzy.Gdybyśmy brali pod uwagę popularność na Facebooku, liczbę fanów, to ministrem cyfryzacji powinien być Robert Lewandowski, a jeżeli chodzi o polityków: Robert Biedroń albo Janusz Korwin-Mikke.Tak, zauważyłam dwa bardzo dziwne zjawiska w jego poparciu w sieci. On zanotował bardzo intensywny przyrost fanów na FB i Twitterze w maju, czerwcu i lipcu 2017 roku. Pan Andruszkiewicz nagle z miesiąca na miesiąc zyskiwał wtedy po ok. 20 tysięcy zwolenników. To są przyrosty, które obserwujemy u polskich polityków tylko wtedy, kiedy dzieje się coś bardzo ważnego w ich karierze politycznej. A w przypadku pana Andruszkiewicza nic takiego się nie działo.Poza tym, jak się obserwuję tę grupę kont, która najczęściej udostępnia posty Andruszkiewicza, to jest ona faktycznie bardzo specyficzna. To nie są konta, które popierają cały PiS czy szerzej prawą stronę, ale w istotnej części są to konta, z których wsparcie poza Andruszkiewiczem dostaje tylko kilku polityków prawicy, takich jak Patryk Jaki, Krystyna Pawłowicz, Anna Sobecka, czy Antoni Macierewicz. Oczywiście część tych kont, które popierają Andruszkiewicza, to są konta prawdziwe, ale duża część to konta fake'owe, stworzone po to, by zwiększać czyjąś aktywność w social media.Chodzi o raport węgierskiego think-tanku z 2016 roku. W środowisku analityków ten raport nazywany jest raportem Jakuba Jandy. Eksperci przedstawiali w tym raporcie sytuację w centralnej Europie pod kątem wpływów Kremla, także w Polsce. Wskazują tam kilkanaście nazwisk. Wśród bezpośrednich agentów wpływu Rosji w Polsce wymieniają m.in. Mateusza Piskorskiego, lidera prokremlowskiej partii Zmiana, który siedzi w więzieniu.A wśród pośrednich agentów, których aktywność jest zbieżna z interesami Kremla, ale mogą sobie z tego nie zdawać sprawy, wymieniają m.in. Andruszkiewicza. On sam wielokrotnie dementował tę informację, twierdził, że to bzdury jakoby był V kolumną Kremla w Polsce.Skoro w tym czasie nie wydarzyło się nic, co wyjaśniałoby tak nagle wzrost zainteresowania posłem, nie można tego racjonalnie wytłumaczyć. Co prawda w tym czasie poseł współtworzył nowe stowarzyszenie – Endecję – ale na pewno nie generowałoby ono takich przyrostów fanów na FB. To musiała być jakaś skoordynowana akcja polegająca na sztucznym kreowaniu popularności.Nie wiemy, kto za nią stał, mogła to być jakaś polska agencja marketingowa, którą wynajął, mogło być zwykłe kupowanie fanów za pieniądze albo jeszcze inne działanie - ale na pewno sztuczne, a nie wynikające z tzw. organicznego zainteresowania użytkownikiem. Czy umiejętność kreowania takich działań w social media to jest kompetencja kluczowa dla wiceministra cyfryzacji, śmiem wątpić.Warto zwrócić uwagę na to, czego dotyczą interpelacje Andruszkiewicza , których ma na koncie 780, ale aż 100 z nich złożył w ostatnim okresie, od połowy listopada. Poseł zadawał ministerstwom pytania dotyczące najczęściej kwestii zbrojeniowych i energetycznych, a przecież nawet nie zasiada w komisjach, które się tym zajmują, nie dotyczą też regionu, z którego uzyskał mandat.To zapytania w sprawach strategicznych dla Polski: o plany dekarbonizacji polskiej energetyki, plany rozwoju przemysłu zbrojeniowego, kupno myśliwców, helikopterów i karabinków, o przebieg spotkania w Waszyngtonie nt. utworzenia amerykańskich baz wojskowych w Polsce – właśnie na te tematy poseł zapragnął zdobyć jak najszersze informacje.To zastanawiające. Nota bene, ciekawe są również zainteresowania zagraniczne posła, które można obserwować dzięki jego przynależności do zespołów parlamentarnych: należy on do zespołu polsko-białoruskiego, ds. Iranu, Pakistanu, Kataru i Kazachstanu. Ale dajmy panu ministrowi działać. Warto obserwować, na czym będzie skupiał swoją uwagę.