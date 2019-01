Ile kosztuje Netflix? Pierwszy miesiąc za darmo, potem trzeba wybrać jeden z trzech pakietów

Najtańszy pakiet kosztuje 34 zł miesięcznie, najdroższy 52. Ale można się podzielić z sąsiadami, wtedy będzie taniej. • Fot. Neflix.com

eż tak macie, że włączacie telewizor, a tam tylko reklamy albo "Stawka większa niż życie"? Wiele osób rezygnuje z kablówki i wybiera telewizję internetową. Netflix jest jednym z częściej wybieranych dostawców, między innymi dlatego, że pakiet podstawowy nie rujnuje kieszeni odbiorcy.Netflix jest jak diler substancji zakazanych – przez miesiąc serwuje wszystkie swoje usługi za darmo. Uwaga – łatwo się uzależnić. W ciągu 30 dni łatwo pokochać telewizję, w której wybieramy to, na co mamy akurat ochotę, bez denerwujących reklam serwowanych w najciekawszym momencie filmu. Chcesz obejrzeć cały sezon serialu w dwa dni?jest dla Ciebie.Po miesiącu trzeba jednak zacząć płacić. Netflix oferuje w Polsce trzy pakiety, miedzy którymi można się dowolnie przełączać.Ceny nie są wygórowane. Pakiet Basic kosztuje tylko 34 złote miesięcznie. Oferuje wszystkie filmy i seriale, ale można je oglądać tylko na jednym odbiorniku w danym momencie i jedynie w rozdzielczości SD.Ci, którzy wolą oglądać filmy w rozdzielczości Full HD raczej wybiorą pakiet Standard. Jest to chyba najbardziej uniwersalny pakiet, oferujący bardzo dobrą jakość obrazu, w dodatku w jednym momencie można oglądać filmy lub seriale na dwóch odbiornikach. Masz ochotę na kino akcji , a twoja lepsza połowa na film romantyczny? To się da pogodzić już za 43 złote miesięcznie.Najdroższy jest pakiet Premium. Kosztuje 52 złote, za które dostajemy dostęp do wszystkich filmów i seriali w rozdzielczości Ultra HD – o ile taka jakość w przypadku konkretnej produkcji jest dostępna. Można korzystać w jednym momencie z aż czterech odbiorników, ale trzeba pamiętać o jednym - takie rozwiązanie wymaga bardzo szybkiego internetu Co ciekawe, Netflix nie tylko nie zabrania dzielenia się pakietem Premium z innymi osobami, ale wręcz zachęca do takiego rozwiązania. Jeśli więc macie techniczną możliwość podzielić się pakietem Premium z sąsiadami, to warto to zrobić. Wówczas miesięczny koszt może wynieść zaledwie 13 złotych. Ktoś zna tańszą kablówkę