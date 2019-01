Ubierała Polki na paryską modłę, w urzędników rzucała popielniczkami. Oto "polska Coco Chanel"

Jadwiga Grabowska kształtowała w Polsce Ludowej trendy • Fot. Fotografia z książki "Caryca polskiej mody, święci i grzesznicy" Marty Sztokfisz / Cezary Langda

"Warszawa była zburzona i wszystko było wtedy pierwsze. I wszystko trzeba było odbudować. I ja postanowiłam [polskiej kobiecie] pomóc odzyskać tę pozycję, którą niegdyś miała – a Polki miały zawsze opinię dobrze ubranych, pełnych wdzięku. Uważałam, że niezwykle ważne dla psychicznego odrodzenia się jest wyrobienie przekonania, że mimo tych wszystkich okropieństw, które się stały, i tego, co nadal było tak trudne, trzeba żyć normalnie, pełnią życia, na którą składa się także ubiór i uroda".

Sklep "Moda Polska" w Pasażu Śródmiejskim • Fot. NAC

"Zapytała, na jakie okazje jej potrzebuję. Uszyto mi bardzo ładną, z czarnej, cieniutkiej wełny. Zaprojektowała pani Jadwiga, wykorzystując moją dobrą wtedy figurę: obcisła góra wysoko pod szyję, długi rękaw z mankietem wychodzącym na dłoń, dół rozkloszowany, ale nie przesadnie. Świetna klasyka. Tylko skrócić albo podłużyć; zawsze efektowna".





"»Janeczko, nie tak masz kroić. W ten sposób to zrób«. Strofowała modelki, asystentki: »To masz wyciągnięte, tamto niestarannie wyprasowane«. (...) Zirytowana, z obrzydzeniem odrzucała od siebie jakieś detale: »Źle mi narysowałaś«. »Ale, pani Jadwigo…«. »Nie będę rozmawiać, masz poprawić, zrobić tak, jak prosiłam«".





"Nastrój chwili też jest ważny, teraz zadowolenie dałoby mi, gdyby moi zwierzchnicy uwierzyli, że to, co robię i mówię, jest słuszne, gdyby kobiety w Polsce były ładnie ubrane i nikt by nie twierdził »każdy ma swój dobry gust«, gdyby sprzedawano rzeczy ładne, a nie te, które »idą«, a w komisjach selekcyjnych zatwierdzających wzory zasiadaliby ludzie, którzy nie tylko patrzą, ale i widzą, gdyby nie trzeba było walczyć o piękno, bo każdy by je dostawał ślicznie opakowane i podane z miłym uśmiechem w sklepach MHD [Miejskiego Handlu Detalicznego – red.]. Wreszcie, gdyby moja walka o ład i piękno nie była walką z wiatrakami".

awsze elegancka i dobrze wychowana, lecz budziła postrach wśród projektantów i modelek, których strofowała oraz partyjnych dygnitarzach, w których rzucała popielniczkami. Za żelazną kurtyną kształtowała trendy na paryską modłę i zadawała szyku na szarych ulicach. Jadwiga Grabowska, dyrektorka artystyczna Mody Polskiej, to caryca polskiej mody. I osobowość, jakiej za świecą szukać."Rządzi modą . (...) Na jej pokazach chodzą najlepsze dziewczyny. A jakie mają ciuchy! Boże, pół życia bym za nie dała" – tak małej Marcie Sztokfisz, późniejszej autorce biografii Jadwigi Grabowskiej "Caryca polskiej mody, święci i grzesznicy" (wydanej w 2015 roku) jej starsza siostra opisuje Jadwigę Grabowską.Ta polska Coco Chanel, caryca polskiej mody – tak mówiono o Grabowskiej, która nosiła nienaganne garsonki i kunsztowne turbany na głowie – na wzór paryskiej mody kreowała trendy w siermiężnej Polsce Ludowej i rzucała popielniczką w dygnitarzy, kiedy nie mogła się z nimi dogadać.Do tego nie pracowała dla pieniędzy – tych miała sporo. Ale nie chciała leżeć i pachnieć – chciała tworzyć i projektować, ubierać Polki i kształtować gusta. Upiększać kraj i koloryzować Polskę."Warszawa po wojnie była bardzo zniszczona, a kobiety zaniedbane. Ktoś powinien był o nich pomyśleć. Właśnie dlatego wybrałam pracę projektantki mody" – mówiła w wywiadzie dla "Kuriera Polskiego", który ukazał się w 1989 r., już po jej śmierci. Dzięki niej przynajmniej PRL-owska moda nie była więc szara.Jednak koniec końców polskie władze jej zasług nie doceniły.Jadwiga Seydenbeutel urodziła się w 1898 r. w bogatej rodzinie polskich Żydów. Jej ojciec Stanisław był przedsiębiorcą budowlanym, wuj Edward Eber - architektem, a brat Edward (który posługiwał się nazwiskiem Sułkowski) – projektantem wnętrz. To dzięki dwóm Edwardom w Warszawie powstała słynna Adria – lokal, w którym przed wojną bywały wszystkie sławy Rodzina Seydenbeutelów mieszkała we własnej kamienicy Pod Syrenami przy Marszałkowskiej 63, a mała dziedziczka – która pobrała staranne wykształcenie i opanowała aż kilku języków: rosyjski, francuski, niemiecki, angielski i włoski – miała wraz z rodzicami do dyspozycji "specjalny pokój szafowy z czterema wielkimi pomieszczeniami na garderobę o pojemności doskonałej".Skończyła studia dziennikarskie, jednak w zawodzie długo nie pracowała ("Dziennikarz musiał wtedy przestrzegać pewnej linii politycznej. Ja nie miałam żadnych przekonań politycznych" – mówiła o erze socjalizmu), działała też jako tłumacz. Fascynowała się jednak modą i mimo że w ogóle nie umiała rysować, w 1924 r. pojechała do Paryża, aby nauczyć się projektowania.W stolicy Francji i mody Grabowska odkryła, że ma do projektowania smykałkę. Poznała też samą... Coco Chanel , czyli założycielkę domu mody Chanel, dzięki której kobiety zrzuciły gorset na rzecz wygodnych kostiumów i sukienek z dzianiny oraz prochowców."Jedyną rewolucjonistką w modzie naszego stulecia była Coco Chanel. Spotykałyśmy się wielokrotnie, podziwiałam jej talent i wyobraźnię, a przede wszystkim odwagę w proponowaniu zupełnie nowych rozwiązań, które przecież do dziś się nie zestarzały" – mówiła w rozmowie z "Życiem Warszawy" w 1978 roku.W Paryżu Grabowska, zwana przez przyjaciół Grabolką, zdobyła znajomości i zaczęła budować swoje nazwisko. Jeszcze przed wojną wróciła do Warszawy i założyła swój pierwszy salon mody, jednak nie zachowywały się o nim żadne wspomnienia.Wszystko – jak to w tamtych czasach – zniszczyło jednak nadejście wojny. Lata 1939-1945 w życiu Grabowskiej są jednak owiane tajemnicą. Jak Grabolce, Żydówce, udało się przeżyć. Wiadomo, że jej rodzina trafiła do getta, jednak w 1942 r. Seydenbeutelom udało się uciec za mur i zmienić nazwisko.Sama Jadwiga wyszła jeszcze przed 1939 r. za mąż za Tadeusza Grabowskiego, piłkarza Polonii Warszawa i dziennikarza sportowego. Byli razem całe życie, nie mieli dzieci i do końca mieszkali w mieszkaniu przy ulicy Dąbrówki na Saskiej Kępie."Nigdy nie myślałam, że będę musiała zarobkować. Stało się inaczej – po wojnie zostałam bez środków do życia, a musiałam utrzymać siebie i swoich rodziców" – mówiła Grabowska w wywiadzie dla "Kuriera Polskiego".Znowu postanowiła spróbować swoich sił w modzie. Na ulicy Marszałkowskiej 35 ponownie założyła dom mody, który tym razem nazwała Feniks. I jej salon, i cała zniszczona Warszawa miały – niczym ten mityczny ptak – odrodzić się z popiołów. W wywiadzie dla "Panoramy"mówiła:Grabowska zebrała więc najlepsze warszawskie krawcowe i zaczęła działać. Początki Feniksa wspominała tak:Co można było kupić w Feniksie? Wszystko. Sukienki, szale, torebki, paski, kapelusze, biżuterię. Ba, nawet papierośnice, z których najmodniejsze w w ówczesnej Warszawie były te z napisem "Warsaw Lives Again" ("Warszawa znowu żyje").Salon Grabolki był w powojennej Warszawie jednym z najmodniejszych miejsc wśród zamożniejszych polskich elegantek. Przychodziły do niej chociażby żony partyjnych działaczy, w tym Janina Bierutowa, żona Bolesława Bieruta. Pikanterii dodaje fakt, że Grabowska ubierała też... jego kochankę Wandę Górską.Jednak Feniks żył krótko. W 1947 r. na fali zamykania przez władze ludowe prywatnych własności, projektantka straciła sklep.Nie poddała się jednak. Nie wyemigrowała za granicę, jak jej radzono – kochała Warszawę i nie wyobrażała sobie życia nigdzie indziej, ale postanowiła wejść do świata mody innymi drzwiami.Tym razem państwowymi.Dzięki znajomościom Grabolka została kierowniczką artystyczną poprzedniczki Cepelii, Mody Damskiej, a potem Biura Mody Ewa.Na prestiżowych Międzynarodowych Targach w Lipsku organizowała pokazy mody, które budziły w Polsce olbrzymie zainteresowanie. To tam żyła polska polska, tam mówiono jak obywatelki Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej mają się ubierać: jak długie spódnice nosić i jakich kolorów unikać."W Lipsku oczekują naszych propozycji, naszego stylu, tam można promować polski przemysł lekki, polska moda wejdzie do światowego obiegu" – mówiła Grabowska w jednym z wywiadów.W 1958 r. Biuro Mody Ewy połączyło się z firmą Galux Export i w Polsce powstało Przedsiębiorstwo Państwowe Moda Polska. Grabowska stała się jego dyrektorką artystyczną i tym samym stała się najważniejszym modowym autorytetem w kraju.Moda Polska, która miała siedzibę przy dzisiejszej ulicy Chmielnej w Warszawie, prowadziła 60 salonów mody, zatrudniała 2000 osób i projektowała polskie ubrania na wzór paryskich trendów. Organizowane dwa razy w roku pokazy mody zbierały na widowni najsławniejsze polskie i europejskie nazwiska: żony polityków (w tym Jovanka Broz, żona Josipa Broza Tito, przywódcy Jugosławii), artystki, najbogatsze Polki.Kolekcje Mody Polskiej pokazywano na uroczystościach w ambasadach i podczas świąt państwowych, w Pałacu Kultury i Nauki oraz w Pałacu Prymasowskim, w Lipsku, Paryżu i Związku Radzieckim. Były one jednym z nielicznych w Polsce Ludowej powiewów zachodu – okno na światową modę. Na Paryż, o którym tak wiele Polaków marzyło, ale nigdy nie mieli tam pojechać.Jeśli ktoś chciał być modny, musiał liczyć się z Modą Polską.A to wszystko dzięki Jadwidze Grabowskiej.Tak pisano o dyrektorce artystycznej Mody Polskiej w magazynie "Ty i Ja" sierpniu 1968 roku:Grabowska była bowiem profesjonalistką w każdym celu: uważnie śledziła paryskie trendy i podróżowała po inspiracje do Paryża czy Londynu, akceptowała tylko modę z najwyższej półki, żadnej ze swoich wpływowych klientek nie powiedziała, że nie może czegoś jej uszyć, nigdy nie użalała się na nadmiar pracy, każdą kreację i każdy pokaz doglądała sama, nie bała się pojechać na któryś z pokazów rozklekotanym samochodem, bo "tak nie przystoi dziedziczce" i zawsze była kulturalna i elegancka.W Modzie Polskiej otaczała się też najlepszymi. Nie znosiła bowiem bylejakości i lenistwa – jej współpracownicy musieli być doskonali. Zatrudniła więc najlepsze krawcowe i projektantów z wyższym wykształceniem, jak: Kalina Paroll, Irena Biegańska, Magda Ignar czy Jerzy Antkowiak. Wszyscy na polecenie szefowej musieli traktować klientkę "po parysku", czyli traktować ja indywidualnie: rozmawiać, poświęcać czas, słuchać uwag, co było w Polsce bez precedensu.Artystka Ewa Zielińska, klientka Grabowskiej pod koniec lat pięćdziesiątych, tak wspomina spotkania z nią w książce "Caryca polskiej mody, święci i grzesznicy":– Zapytała, na jakie okazje jej potrzebuję. Uszyto mi bardzo ładną, z czarnej, cieniutkiej wełny. Zaprojektowała pani Jadwiga, wykorzystując moją dobrą wtedy figurę: obcisła góra wysoko pod szyję, długi rękaw z mankietem wychodzącym na dłoń, dół rozkloszowany, ale nie przesadnie. Świetna klasyka. Tylko skrócić albo podłużyć; zawsze efektowna.Kluczowe były również modelki. A te Grabowska musiała mieć jak najładniejsze. Podobno zresztą z każdej dziewczyny umiała zrobić damę. W Warszawie mówiło się bowiem, że Grabolka trzyma modelką twardą ręką i strofuje te co bardziej leniwe. – Kobieta, która jest damą, nigdy nie jest zmęczona, zgrzana, spocona – mówiła tym młodym dziewczynom, co dziś może zakrawać na archaizm, ale wtedy było oznaką przedwojennej klasy i dobrego wychowania.Ewa Zielińska opowiada:To właśnie w Modzie Polskiej zaczynały najpopularniejsze w powojennej Polsce modelki: Małgorzata Wróblewska-Blikle, Małgorzata Krzeszowska, Teresa Tuszyńska, Ewa Fichner, Elżbieta Grabacz czy Beata Opoczyńska.Oczywiście te wszystkie sukcesy Grabowska musiała często wywalczyć z ówczesną władzą. Każdy jej wyjazd za granicę, zamawianie materiałów z Paryża czy pieniądze na pokaz wiązały się z wierceniem partyjnym urzędnikom dziur w brzuchu. Jeśli urzędnik jej odmawiał, rzucała w niego popielniczką."Naprawdę rzucała! Popielniczka leżała na jej biurku, brała i rzucała w cokolwiek, w faceta, w lustro. Albo mówiła tak: »Jureczku, daj mi popielniczkę, bo idę do ministerstwa«. Poprawiała turban, brała popielnicę i ruszała - wspominał Jerzy Antkowiak w biografii Grabowskiej Marty Sztokfisz.Grabowska wygrywała bitwy, ale nie wygrała z systemem wojny. Ten w końcu, po dziesięciu latach, bezpardonowo zwolnił ją z Mody Polskiej i zastąpił ją Haliną Kłobukowską. Grabolka zdążyła jeszcze tylko zrobić pokaz trendów wiosna/lato 1967. Zwolnieniem Grabowskiej oburzona była Warszawa i Moda Polska, współpracownicy Grabowskiej i polskie elegantki.Sama Grabowska, mimo że nie mówiła tego wprost, ciężko to przeżyła. W następnych latach współpracowała jeszcze z Corą, Modnym Strojem i Ambasadorem, ale zawsze najważniejsza była dla niej Moda Polska, dla której działała z największym zapałem i pasją.W jednym z wywiadów w "Życiu Warszawy" powiedziała:Zmarła w 1988 roku, zapamiętana nie tylko jak polska Coco i caryca polskiej mody, ale również nietuzinkowa osobowość i niestrudzona fighterka o piękno w szarej Polsce Ludowej.