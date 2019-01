WOŚP odpowiada atak twórcy Gadu-Gadu. Oświadczenie fundacji nie pozostawia złudzeń

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy szybko odpowiedziała na szkalujące ją słowa • Fot. Agata Grzybowska/Agencja Gazeta

ą ludzie, którzy nadal nie wierzą w pomoc, jaką w Polsce niesie Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Teraz fundacja odpowiada na krytykę jednego z nich – twórcy Gadu-Gadu Łukasza Fołtyna. Oświadczenie nie pozostawia złudzeń, że WOŚP realnie pomaga i to na ogromną skalę. Łukasz Fołtyn na Facebooku ostro skrytykował działalność Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (post nie jest już dostępny). Twórca Gadu-Gadu stwierdził, że "NFZ wydaje na ratowanie życia i leczenie Polaków blisko 1000-krotnie więcej niż WOŚP", które rzekomo dostarcza szpitalom zwykle drobny i tani sprzęt. Jurka Owsiaka oskarżył Łukasz Fołtyn o "spustoszenie w świadomości społeczeństwa".Na te słowa, które wywołały burzę w mediach, odpowiedziała na swojej stronie internetowej sama Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy . Nazwała je "krzywdzącymi", a twórcę Gadu-Gadu "mało zorientowanym". WOŚP wyliczyła, ile do tej pory ufundowała urządzeń medycznych."Do tej pory Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zebrała na sprzęt medyczny ponad 951 mln złotych. Na oddziały polskich szpitali trafiło ponad 59 700 urządzeń medycznych zakupionych dzięki ofiarności i zaangażowaniu Polaków w kolejny Finały" – czytamy w oświadczeniu.Wśród urządzeń są trzy rezonansy magnetyczne o wartości 2-3 mln zł, 8 tomografów komputerów (za 3 mln zł) i 1473 inkubatorów, których średnia wartość waha się od 45 tys. do ponad 300 tys. zł.To także "721 ultrasonografów (taki aparat może kosztować od stu do kilkuset tysięcy złotych) czy 554 aparaty do nieinwazyjnego wspomagania noworodków (wartość – kilkadziesiąt tysięcy złotych za sztukę)", jak również 32 karetki ("ich wartość sięga od kilkuset tysięcy do nawet blisko miliona złotych".Jak podkreśla WOŚP, "długo można wymieniać, bo to wierzchołek góry lodowej", a urządzenia z logo Orkiestry - których łącznie jest 60 tysięcy – ratują i dzieci, i osoby starsze. "Może więc warto by zapytać o to, co realnie WOŚP dało systemowi opieki zdrowotnej w Polsce, specjalistów, profesjonalistów, lekarzy, ordynatorów i dyrektorów szpitali. A na końcu również pacjentów i rodziców leczonych w Polsce dzieci" – czytamy dalej.W oświadczeniu WOŚP zaznacza również, że "nigdy nie rościło sobie prawa ani nie stawia się w roli siły zastępującej systemową opiekę zdrowotną w Polsce"."NFZ i Ministerstwo Zdrowia organizują i odpowiadają za to, by każdemu Polakowi zapewnić zagwarantowaną w konstytucji opiekę, kiedy zdarzy się choroba. A Orkiestra stara się ze wszystkich swoich sił – pomóc. Bo życie i zdrowie każdego, a zwłaszcza najmłodszego pacjenta w szpitalu, jest dla nas najważniejsze" – podkreśla. WOŚP przytacza również przykład Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, który dotychczas otrzymał od WOŚP 301 urządzeń medycznych o łącznej wartości 6,9 mln złotych."A ogólnie w białostockich szpitalach pracuje sprzęt medycznych przekazany przez WOŚP wart ponad 13 mln złotych. To taki pierwszy przykład efektywności, z jaką działamy od 27 lat" – dodaje na końcu WOŚP.Źródło: WOŚP