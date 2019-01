Buzek wspomina rady Orbána sprzed wielu lat. Dziś widać, jaką drogą idzie Kaczyński

Jerzy Buzek wspomina, jak przed laty Viktor Orbán doradzał mu jak najszybsze przejęcie mediów publicznych. Wygląda na to, że PiS skorzystało z rady premiera Węgier.

erzy Buzek zna Viktora Orbána jeszcze z czasów, gdy razem negocjowali członkostwo Polski i Węgier w Unii Europejskiej. I pamięta jego rady dotyczące przejęcia mediów publicznych. Wygląda na to, że po latach skorzystał z nich Jarosław Kaczyński.Na początku rządów PiS Jarosław Kaczyński spotkał się Viktorem Orbánem . Czy wówczas premier Węgier doradzał prezesowi PiS jak najszybsze i najpełniejsze przejęcie mediów publicznych? Jak wynika z wypowiedzi byłego premiera Jerzego Buzka dla "Wprost", jest to całkiem prawdopodobne.Podobne rady składał Orbán wiele lat wcześniej właśnie Buzkowi . Były premier (1997-2001) wspomina w rozmowie z tygodnikiem "Wprost", że i jemu premier Węgier doradzał podobne rozwiązanie. "Nie przejąłeś mediów publicznych? Powinieneś był to zrobić pierwszego dnia urzędowania!" – miał wówczas powiedzieć szef węgierskiego rządu.Buzek odpowiedział, że polskie zwyczaje są inne. "Radziłem, żeby sobie przypomniał, jakie mieliśmy pretensje do komunistów, że uprawiają propagandę, że naród nie ma dostępu do prasy, że nikt nie słucha zwykłych ludzi. Nie mógł zrozumieć, o co mi chodzi" – mówi Buzek w wywiadzie dla "Wprost". Wygląda na to, że politycy PiS wolni byli od podobnych wspomnień podczas przejmowania TVP.źródło: "Wprost"