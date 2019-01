"Ponoszę pełną odpowiedzialność". Wiceminister od "jednorazowego pobicia" oddaje się do dyspozycji

Elżbieta Bojanowska oddała się do dyspozycji swojej szefowej, minister Elżbiety Rafalskiej. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

iceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Bojanowska wzięła pełną odpowiedzialność za nowelizację przepisów o przemocy domowej i oddała się do dyspozycji minister Elżbiety Rafalskiej. Kontrowersyjny projekt przekazany przez resort do konsultacji zakładał, że jednorazowy przypadek pobicia nie będzie kwalifikowany jako przemoc domowa.– Ponoszę pełną odpowiedzialność za nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Ta wersja projektu nie powinna była wyjść poza mury resortu – powiedziała w oświadczeniu dla mediów wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Bojanowska. Bojanowska zapewniła, że oddała się do dyspozycji minister Elżbiety Rafalskiej. Jak wyjaśniała wiceminister, to ona sprawowała nadzór nad przygotowywaniem przepisów nowej ustawy. Bojanowska stwierdziła też, że projekt ujrzał światło dzienne zanim został skonsultowany z organizacjami zajmującymi się ofiarami przemocy domowej.– Jako kobieta nie wyobrażam sobie zgody na jakąkolwiek formę przemocy – powiedziała przed kamerami Bojanowska.Przypomnijmy – przygotowywany projekt nowelizacji zakładał między innymi, że jednorazowy akt przemocy wobec bliskich nie będzie kwalifikowany jako przemoc domowa. Po fali krytyki premier Mateusz Morawiecki zdecydował o wycofaniu projektu do wnioskodawców