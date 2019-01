Schetyna uważa, że wybory na wiosnę są realne. Dostrzega w PiS ważny symptom

Grzegorz Schetyna ocenił szansę na przyspieszone wybory w 2019 roku. • Fot. Dominik Gajda / Agencja Gazeta

ok 2019 będzie przełomowy głównie ze względu na wybory parlamentarne w Polsce. Lider Platformy Obywatelskiej ocenił szanse na to, czy w tym roku dojdzie do przyspieszonej elekcji – nie jesienią, ale wcześniej.– Dwie możliwości. Październik, połowa października. Ten przyspieszony wariant 17 marca – mówił Grzegorz Schetyna o możliwym terminie wyborów do Sejmu i Senatu. Słowa lidera PO padły w audycji Jacka Żakowskiego "Poranek w TOK FM". Dziennikarz dopytywał, na ile realne są przyspieszone wybory w Polsce.– Myślę, że to jest między 40 a 50 proc. Dlatego, że jest jednak krytyczna, bardzo duża dekompozycja obozu władzy, to widać. Jest wyrok TSUE odnośnie KRS-u 19 marca, co będzie bardzo ważne i będzie miało rezonans – odpowiedział Schetyna. Rok 2019 będzie bardzo ważny dla polskiej i europejskiej polityki. Polacy staną przed szansą zmiany obecnej władzy, w czasie wyborów parlamentarnych , nadal jednak nie znamy dokładnej daty głosowania. Pewny jest termin 26 maja, kiedy pójdziemy do urn, by wybrać europarlamentarzystów.Na wybory parlamentarne PiS też ostrzy sobie zęby. Minister Marek Suski wyznał , że partii marzy się zwiększenie liczby posłów w Sejmie tak, aby osiągnąć większość konstytucyjną.Źródło: TOK FM