Partia o. Rydzyka nie ma szczęścia. Sąd znów zwrócił wniosek o jej rejestrację

Sąd Okręgowy w Warszawie po raz kolejny zwrócił wniosek o rejestrację nowego ugrupowania o. Tadeusza Rydzyka z powodów formalnych. • Fot. Jakub Porzycki / Agencja Gazeta

mbicje polityczne o. Tadeusza Rydzyka i osób związanych z partią "Ruch Prawdziwa Europa - Europa Christi" ponownie zostały ostudzone przez warszawski Sąd Okręgowy. Wniosek o rejestrację ugrupowania już po raz drugi został zwrócony do poprawki.– W dniu 3 stycznia 2019 r. zostało wydane kolejne zarządzenie zobowiązujące do sprecyzowania zapisów statutu dotyczących zasad reprezentowania partii na zewnątrz, dokładnego określenia kompetencji organów partii, zgodnie z wymogiem art. 9 ust. 1 pkt 4 ustawy o partiach politycznych i złożenia poprawionej wersji statutu - w terminie 1 miesiąca, pod rygorem odmowy rejestracji – poinformowała w rozmowie z wp.pl Sylwia Urbańska, rzecznik prasowy ds. cywilnych Sądu Okręgowego w Warszawie.To już druga taka decyzja warszawskiego Sądu Okręgowego, wcześniejszą wydał 4 grudnia 2018 r. Wniosek o rejestrację partii Ruch Prawdziwa Europa - Europa Christi wpłynął do sądu 27 listopada ubiegłego roku. Jednym z wnioskodawców był blisko związany z o. Rydzykiem europoseł Mirosław Piotrowski.– Będziemy uzupełniać dokumenty według wskazówek sądu i eliminować błędy aż do skutku. Z mojej wiedzy wynika, że taki tryb procedowania sąd stosował przy rejestracji innych partii politycznych. Zakładałem, że rejestracja nowej partii może potrwać 8-9 tygodni – powiedział Piotrowski w rozmowie z Wirtualną Polską.Wśród członków nowej partii wymieniani są były poseł PiS i były wiceprezes PZU Andrzej Jaworski, były minister ochrony środowiska Jan Szyszko, europosłanka Urszula Krupa, posłanka Gabriela Masłowska czy posłanka Anna Sobecka.Źródło: WP.pl