Maleje liczba podań cudzoziemców o prawo pobytu w Polsce. W zeszłym roku wydano 12 tys. mniej zezwoleń

W

ubiegłym roku liczba cudzoziemców posiadających ważne zezwolenia na pobyt w Polsce zwiększyła się o 47 tys. osób. To o 12 tysięcy mniej niż w zeszłym roku i 7 tysięcy mniej niż w roku 2016. Liczba obcokrajowców legalnie przebywających w Polsce stale rośnie, największą grupę stanowią Ukraińcy i Białorusini.Cudzoziemcy, którzy przyjeżdżają do Polski i chcą się tu osiedlić, najczęściej przybywają do naszego kraju w poszukiwaniu pracy. Najwięcej jest Ukraińców, w zeszłym roku aż 34 tysiące obywateli tego kraju złożyło wniosek o prawo do pobytu w Polsce. Trochę mniej było Białorusinów, trzecią najliczniejsza grupę stanowią Hindusi Obcokrajowcy pragnący zalegalizować swój pobyt w Polsce muszą postarać się o prawo pobytu na czas określony lub na pobyt stały. W zeszłym roku tych pierwszych zezwoleń wydano 36 tysięcy, zezwoleń na pobyt stały tylko 9 tysięcy. Na początku 2019 roku ważne zezwolenia na pobyt posiadało 372 tys. cudzoziemców Rok wcześniej było to 325 tysięcy osób, a w styczniu 2016 roku 266 tysięcy. Choć najwięcej aplikujących szuka w Polsce pracy, to aż 12 proc. wniosków było podyktowanych chęcią pozostania w Polsce z powodów rodzinnych, a 10 proc. starało się o pozwolenie w związku z podjęciem lub kontynuacją studiów Okazuje się, że cudzoziemcy pragnący osiedlić się w Polsce mają swoje ulubione miejsca. Najchętniej osiedlają się w województwie mazowieckim, gdzie jest ich aż 114 tysięcy. W małopolskim jest już tylko 36 tysięcy osób, a w dolnośląskiem 31 tysięcy.