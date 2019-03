Nie tylko stacje radiowe. Z internetu zniknął odcinek "Simpsonów" z udziałem Michaela Jacksona

Z internetu zniknął archiwalny odcinek "The Simpsons" z udziałem Michaela Jacksona. • Fot. Wade Robson / HBO

o emisji "Leaving Neverland" Michael Jackson zaczyna znikać z kolejnych obszarów życia publicznego. Najpierw stacje radiowe wycofały się z grania jego muzyki, a ostatnio twórcy "The Simpsons" usunęli z internetu odcinek, w którym mogliśmy usłyszeć dubbing nagrany przez króla popu.– To jedyna słuszna decyzja, jaką mogliśmy podjąć. Byliśmy bardzo zgodni w jej podejmowaniu – powiedział Brooks w rozmowie z "The Wall Street Journal". Tym sposobem z sieci zniknął odcinek "Stark Raving Dad" z gościnnym udziałem Michaela Jacksona.Epizod "Stark Raving Dad" otwiera trzeci sezon popularnej kreskówki Foxa. Został wyemitowany w 1991 roku. Michael Jackson, jako wielki fan serialu, poprosił Matta Groeninga o gościnny występ w "The Simpsons" i to właśnie jego głosem mówi Leon Kompowsky, pacjent szpitala psychiatrycznego podający się za... Michaela Jacksona.Decyzja o usunięciu odcinka z udziałem Michaela Jacksona została podjęta na kanwie najnowszych zarzutów o pedofilię wobec króla popu. Te pojawiły się wraz z premierą dokumentu "Leaving Neverland" , który 3 marca został wyemitowany na antenie HBO w Stanach Zjednoczonych.Po emisji filmu dokumentalnego, który ma świadczyć o pedofilii Michaela Jacksona , stacje radiowe na całym świecie przestają grać muzykę króla popu. Z promowania muzyki autora "Billie Jean" i "Bad" zrezygnowało także Radio ZET źródło: "The Wall Street Journal"