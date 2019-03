Wieszał zdjęcia polityków na szubienicach. Bez problemu znalazł pracę w katowickim sądzie

Jakub K. pokazywał polityków na szubienicach. Teraz pracuje w sądzie w Katowicach. • Fot. Twitter.com / krzysztofkrol

raca sprawa skandalicznej demonstracji, podczas której wieszano zdjęcia europosłów na szubienicach. Jakub K., uczestnik zgromadzenia, jest asystentem sędziego w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach – ustalił portal tvn24.pl.Chodzi o demonstrację, do której doszło w listopadzie 2017 roku w Katowicach. Narodowcy urządzili "happening", polegający na wieszaniu zdjęć europosłów PO na drewnianych szubienicach. Jednym z uczestników zgromadzenia był Jakub K., który stał z portretem Michała Boniego.Niedawno "Gazeta Wyborcza" informowała, że K. pracował w ministerstwie sprawiedliwości , do którego trafił na zasadzie czasowej delegacji z Sądu Rejonowego w Gliwicach.Jak podaje portal tvn24.pl, mężczyzna w lutym 2018 roku wrócił do gliwickiego sądu, gdzie jako asystent sędziego pracował do września. Dziennikarze tvn24.pl ustalili, że stamtąd K. przeniósł się do Sądu Apelacyjnego w Katowicach. Robert Kirejew, rzecznik tego sądu, potwierdził w rozmowie z portalem, że K. jest asystentem w wydziale karnym.– Jako sędziowie nie wiedzieliśmy o tym, że jest zaangażowany w działalność Ruchu Narodowego. Gdybyśmy wiedzieli, pewnie staralibyśmy się zaopiniować negatywnie jego kandydaturę – tłumaczył Kirejew.Według innego rozmówcy tvn24.pl z katowickiego sądu apelacyjnego, zatrudnienie K. odbyło się bez konkursu, co jest normalne w sytuacji, gdy asystent przenosi się z innego sądu. Zaznacza jednak, że nietypowy jest fakt, iż na przeniesienie zgodził się prezes sądu w Gliwicach.Prezesem sądu apelacyjnego w Katowicach od listopada 2017 roku jest Witold Mazur. Objął stanowisko po tym, jak Zbigniew Ziobro odwołał jego poprzednika, podobnie jak dziesięciu innych prezesów sądów na Śląsku.A co na to wszystko Jakub K.? Dziennikarzom nie udało się skontaktować z nim przed publikacją artykułu. Wcześniej z kolei nie zgodził się na rozmowę.K. jako najmłodszy kandydat startował w ostatnich wyborach samorządowych na prezydenta Katowic. Przedstawiał się jako "wychowawca kolonijny, aktywista lokalny i inicjator wydarzeń społecznych i kulturalnych". Wybory przegrał.Jak podawała ostatnio "Wyborcza", do Ministerstwa Sprawiedliwości K. został oddelegowany z Sądu Rejonowego w Gliwicach w sierpniu 2016 roku. Delegacja zakończyła się w lutym 2018. K. pojawiał się na posiedzeniach komisji weryfikacyjnej.W sprawie pikiety, podczas której wieszano na szubienicy portrety polityków opozycji, od ponad roku toczy się śledztwo. Nikomu jednak nie postawiono zarzutów, choć nie brak jest zeznań świadków tamtego wydarzenia i zdjęć. Policja i Straż Miejsca dysponują także materiałami filmowymi.źródło: tvn24.pl