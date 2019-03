Pracował dla Zbigniewa Ziobry, a w wolnych chwilach wieszał na szubienicy portret Boniego

Narodowcy pikietowali w Katowicach i powiesili portrety polityków opozycji na szubienicach. Z portretem Michała Boniego stał pracownik ministerstwa sprawiedliwości. • Screen z twitter.com/krzysztofkrol

dy grupa narodowców wieszała na szubienicach portrety polityków opozycji, pośród działaczy stał młody blondyn z portretem Michała Boniego. Okazuje się, że był to Jakub Kalus, pracujący wówczas w... Ministerstwie Sprawiedliwości. Do dziś nie postawiono żadnych zarzutów w tej sprawie.To, co w wolnym czasie robią pracownicy ministerstw, powinno być ich prywatną sprawą. Pod warunkiem, że nie łamią prawa. Jakub Kalus w listopadzie 2017 roku "po godzinach" wziął udział w pikiecie narodowców, podczas której wieszano na szubienicach portrety polityków opozycji. Kalus stał z portretem Michała Boniego.Kalus jest działaczem Ruchu Narodowego . Pełni funkcję pełnomocnika z województwa śląskiego. Jako najmłodszy kandydat startował w ostatnich wyborach na prezydenta Katowic. Przedstawiał się jako "wychowawca kolonijny, aktywista lokalny i inicjator wydarzeń społecznych i kulturalnych". Wybory przegrał.Do Ministerstwa Sprawiedliwości Kalus został oddelegowany z Sądu Rejonowego w Gliwicach w sierpniu 2016 roku. Delegacja zakończyła się w lutym 2018. Kalus pojawiał się na posiedzeniach komisji weryfikacyjnej, która bada – pod przewodnictwem wiceministra sprawiedliwości Patryka Jakiego – sprawy reprywatyzacje.Sebastian Kaleta, były rzecznik Ministerstwa Sprawiedliwości, podkreśla, że Kalus nigdy nie był pracownikiem tego resortu. "Jako asystent sędziego pracując w Sądzie Rejonowym w Gliwicach był przez krótko delegowany do MS i to tamten sąd cały czas był jego pracodawcą" – zwraca uwagę Kaleta na formalne aspekty zatrudnienia Kalusa.W sprawie pikiety, podczas której wieszano na szubienicy portrety polityków opozycji, od ponad roku toczy się śledztwo. Nikomu jednak nie postawiono zarzutów, choć nie brak jest zeznań świadków tamtego wydarzenia i zdjęć. Policja i Straż Miejsca dysponuje także materiałami filmowymi.źródło: "Gazeta Wyborcza"