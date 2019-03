Zalewska ma sposób na strajk nauczycieli. Chce zmienić istotny dla egzaminów przepis

Minister Anna Zalewska być znalazła sposób na to, jak w obliczu strajku nauczycieli przeprowadzić egzaminy. • Fot. Dawid Żuchowicz / Agencja Gazeta

W

ygląda na to, że minister Zalewska już się przygotowuje do odparcia protestów nauczycieli. Na stronach Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, który pozwoli przeprowadzić egzaminy ósmoklasistów oraz gimnazjalne.

Związek Nauczycielstwa Polskiego przygotowuje się do strajku ogólnopolskiego, który ma się rozpocząć 8 kwietnia. Nauczyciele w całej Polsce domagają się podwyżki w wysokości tysiąca złotych, na co nie chce się zgodzić rząd. Szkolnictwu grozi paraliż, tym większy, że 10 kwietnia mają się zacząć egzaminy gimnazjalne, a 15 kwietnia egzaminy ósmoklasistów.



Strajk nauczycieli może pokrzyżować plany ministerstwa. Być może jednak MEN już przygotował "lekarstwo na strajk nauczycieli ". Chodzi o przepisy dotyczące powoływania składów komisji egzaminacyjnych. Dziś jest tak, że w jej skład muszą wchodzić nauczyciele z danej szkoły.Tymczasem MEN proponuje zmianę przepisów polegających na tym, że jeśli dyrektor szkoły nie będzie miał możliwości utworzyć komisji z podległych mu nauczycieli, będzie mógł sięgnąć po pedagogów z innych szkół.Taki przepis w przypadku braku solidarności wśród nauczycieli może spowodować, że dyrektorzy szkół będą mieli dość "rezerwowych", by jakoś "połatać" komisje egzaminacyjne. I trudno oprzeć się wrażeniu, że właśnie na to liczy minister Anna Zalewska. ZNP ogłosiło, że przed ogłoszeniem strajku w każdej placówce będzie ogłoszone referendum w sprawie protestu. Warunkiem przystąpienia do strajku jest, by wzięła w nim udział przynajmniej połowa pedagogów zatrudnionych w szkole, i by większość była za tym, by rozpocząć protest.źródło: RCL