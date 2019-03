"Mogą znaleźć inną pracę". Skandaliczne słowa działacza PiS o nauczycielach

Dariusz Rudnik z olsztyńskiego PiS uważa, że nauczyciele mogą znaleźć inną pracę, jeśli uważają, że zarabiają za mało. • Fot. Przemysław Skrzydło / Agencja Gazeta

J





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

eśli nauczyciele uważają, że zarabiają tak źle, to sytuacja na rynku nie jest wcale taka zła. Można znaleźć inną pracę, która jest lepiej płatna – powiedział na antenie Radia Olsztyn Dariusz Rudnik, radny Prawa i Sprawiedliwości.Polityk PiS z Olsztyna zaznaczył, że choć nauczyciele w Polsce nie zarabiają tak, jak w innych krajach Europy , ale ich wynagrodzenia nie różnią się od innych grup zawodowych.Rudnik odniósł się też w Radiu Olsztyn do strajku nauczycieli, który może rozpocząć się 8 kwietnia. Poinformował o tym szef Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz.– Kiedy rządziła PO i PSL, płace nauczycieli były całkowicie zamrożone, nie było żadnych podwyżek. Wtedy pan Sławomir Broniarz, "spiritus movens" całej tej politycznej hucpy, nie protestował – powiedział Dariusz Rudnik.– Przypomnę, że to stary, komunistyczny aparatczyk, który był przedstawicielem jednego z większych elementów SdRP, poprzednika SLD. Wtedy jakoś nie dbał o interesy nauczycieli – dodał olsztyński polityk PiS.Inną wypowiedzią, która wzburzyła opinię publiczną ws. płac nauczycieli była ta o celibacie autorstwa prezydenckiego ministra Krzysztofa Szczerskiego – Nauczyciele nie mają obowiązku życia w celibacie. W związku z powyższym także te transfery, które są dzisiaj dokonywane np. dla rodzin polskich - 500 plus - to też dotyczy nauczycieli. PiS daje pieniądze nauczycielom, bo daje wszystkim Polakom – powiedział na antenie radiowej Trójki.W sprawie wynagrodzeń pracowników szkół wypowiadali się też inni politycy prawicy. Marek Suski jest zdania, że nie ma dużej różnicy pomiędzy wynagrodzeniem posłów (8 tys. brutto) a nauczycieli (5 tys. brutto).Nie zgodził się z nim Patryk Jaki. – Nie znam wypowiedzi Suskiego, ale uważam, że nauczyciele w Polsce powinni zarabiać więcej. Moim zdaniem jest różnica między 5 tys. a 8 tys. zł – stwierdził wiceminister sprawiedliwości – skomentował wiceminister sprawiedliwości na antenie Radia Zet.11 marca nauczyciele z "Solidarności" rozpoczęli okupację w małopolskim kuratorium oświaty . Protestujący domagają się wizyty przedstawiciela rządu i żeby ktoś zaczął z nimi "poważnie rozmawiać".Wcześniej szef ZNP Sławomir Broniarz podał datę ewentualnego rozpoczęcia strajku nauczycieli – 8 kwietnia.– Do 25 marca ma być przeprowadzone referendum strajkowe w szkołach w ramach sporu zbiorowego. Wszędzie tam, gdzie do dyrektora szkoły wpłynęły wnioski z żądaniem wzrostu wynagrodzenia o 1 tys. zł, będzie przeprowadzone referendum. Strajk jest możliwy, o ile weźmie w nim udział połowa nauczycieli i większość wypowie się za strajkiem – tłumaczył szef ZNP.źródło: Radio Olsztyn