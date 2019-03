Saryusz-Wolski "robi formę" na wybory do europarlamentu. "Usuń to na Boga"

"Rozgrzewka przed kampanią wyborczą do Parlamentu Europejskiego" – tak to zdjęcie opisał jego bohater. • Fot. Twitter.com / Jacek Saryusz-Wolski

Bartosz Świderski

o zdjęcie trudno przescrollować obojętnie. Zaciśnięte z powagą usta, wzrok wpatrzony w dal, elegancka biała koszula do krótkich spodenek – w taki sposób swoim wyborcom zaprezentował się Jacek Saryusz-Wolski, europoseł, który w 2014 r. do Parlamentu Europejskiego wszedł z list PO, ale od tego czasu zmieniło się wiele.Parę dni temu Jacek Saryusz-Wolski niemało wesołości wzbudził wśród użytkowników Twittera opisem swego zdjęcia z konwencji wyborczej PiS . "To zaszczyt być na konwencji patriotów z PiS, po 2 latach 'kwarantanny' i wielka ulga nie być już w obozie Targowicy" – pisał polityk, który odszedł z PO po kilkunastu latach działalności w tym ugrupowaniu, by w wyborach na przewodniczącego Rady Europejskiej stawić czoła Donaldowi Tuskowi i odnieść porażkę 27:1.Niektórzy dopytywali, który etap politycznej kariery europoseł ma na myśli, bowiem w roku 1980, gdy Polacy masowo wstępowali do "Solidarności", on wstąpił do PZPR (z partii odszedł półtora miesiąca po wprowadzeniu stanu wojennego). Saryusz-Wolski z Parlamentem Europejskim żegnać się nie zamierza. Ma być jedynką PiS na liście w Warszawie. Do walki o mandat szykuje się zaś... tak:Pod zamieszczonym zdjęciem nie brak uszczypliwości wobec europosła. "Strach się bać" – z przymrużeniem oka skomentował senator PiS Marek Pęk . "Panie Pośle, koszulka polo i będzie ok" – radzi jeden z internautów. Ale pojawiła się i rada bardziej radykalna: "Usuń to na Boga".Wygląda na to, że Jacek Saryusz-Wolski pozazdrościł Ryszardowi Czarneckiemu, który będzie dwójką na warszawskiej liście PiS. We wtorek "Super Express" opublikował zdjęcia, jak Czarnecki w sportowym dresie ćwiczy skłony i pompki, by przed eurowyborami zachować formę.