Prokuratorzy nie chcieli zająć się sprawą kukły Rydzyka. Teraz nimi zajmie się Ziobro?

Prokuratorzy mają mieć problemy. Chce tego posłanka PiS Anna Sobecka.

osłanka Anna Sobecka, znana z bardzo dobrych kontaktów z Tadeuszem Rydzykiem, domaga się od ministra Ziobry skontrolowania toruńskiej prokuratury. A wszystko przez odmowę wszczęcia śledztwa po próbie spalenia kukły słynnego zakonnika.

Chodzi o pikietę z maja 2017 roku, gdy Sławomir D, legalnie pikietował pod siedzibą Radia Maryja w Toruniu. Po wygłoszeniu swojej przemowy, oblał benzyną kukłę przedstawiającą redemptorystę i chciał ją podpalić. Obecny na miejscu przedstawiciel magistratu rozwiązał zgromadzenie, a strażacy zapobiegli wznieceniu ognia.





Policja zaliczyła to jako wykroczenie. Sławomir D. został skazany na 300 zł grzywny i zapłatę 150 zł kosztów sądowych. Od tej decyzji się odwołał i czeka na rozpatrzenie apelacji.



Od początku sprawą interesuje się posłanka PiS Anna Sobecka . Uważa, że to, co stało się pod rozgłośnią, "winno być bezwzględnie ocenione pod kątem prawnym" i potraktowane nie jako wykroczenie, a jako przestępstwo. Poglądu posłanki PiS nie podzieliła jednak prokuratura (i to dwukrotnie), która nie zamierzała wszczynać postępowania.Nie spodobało się to stronniczce Tadeusza Rydzyka, która skierowała w tej sprawie pismo do ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro z prośbą o kontrolę w toruńskiej prokuraturze.Posłanka przytacza sprawę spalenia kukły Żyda we Wrocławiu, gdzie Piotr Rybak został skazany na trzy miesiące więzienia za nawoływanie do nienawiści na tle narodowościowym . Później sąd zmienił mu karę na dozór elektroniczny."Dlaczego spalenie kukły kapłana to tylko dopuszczalna manifestacja poglądów, a spalenie kukły Żyda to przestępstwo? Jak to możliwe, że bezstronny Sąd Rejonowy w Toruniu dostrzegł możliwość zaistnienia przestępstwa, a prokuratura – nie?" – pyta w swoim liście Sobecka.źródło: "Gazeta Wyborcza"