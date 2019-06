Lider Coldplay zachwycony piosenką z "Zimnej wojny". Chodzi o utwór Mazowsza

Chris Martin, lider Coldplay, słucha "Dwóch serduszek" Mazowsza, które mogliśmy słyszeć w "Zimnej wojnie" • Kadry z Youtube

iosenka "Dwa serduszka" to jeden z tych elementów "Zimnej wojny", które pozostają w głowie na długo. Film Pawła Pawlikowskiego odkurzył piosenkę Mazowsza i odkrył ją przed resztą świata. Do gustu przypadła liderowi zespołu Coldplay, który nie tylko jej słucha, ale i poleca swoim fanom.Na oficjalnym profilu Coldplay na Instagramie, który obserwuje 10 milionów osób, pojawił się post z playlistą wokalisty - Chrisa Martina. "Cześć wszystkim. Mam nadzieję, że u was wszystko w porządku, a może i nawet lepiej. A to muzyka, którą w tym momencie uwielbiam" – napisał i wymienił cztery piosenki, a wśród nich polski szlagier o nieszczęśliwej miłości. W oryginale utwór śpiewał Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze". "Dwa serduszka" przeżyły renesans za sprawą "Zimnej wojny" i wykonania Joanny Kulig Choć ostatecznie "Zimna wojna" nie dostała Oscara , to i tak film i grający w nim aktorzy zachwycili świat kultury. M. in. Natalie Portman Julianne Moore . Z kolei reżyser, Paweł Pawlikowski, pokazał ostatnio listę swoich ulubionych filmów