Mandaryna zaskoczona rozwodem Wiśniewskiego i Tajner. "Myślałam, że Michał zmądrzał"

Mandaryna skomentowała rozwód Wiśniewskiego i Tajner. • Fot. Instagram.com / Dominika Tajner-Wiśniewska

Bartosz Świderski

M

ichał Wiśniewski niespodziewanie złożył pozew rozwodowy. Miał tym zupełnie zaskoczyć swoją żonę Dominikę. O decyzję wokalisty "Fakt" zapytał byłą partnerkę lidera zespołu Ich Troje, czyli Mandarynę, z którą po burzliwym związku rozwiódł się w 2006 roku.– Jestem w ogromnym szoku. Myślałam, że Michał zmądrzał przy Dominice – stwierdziła Mandaryna w rozmowie z dziennikiem. – Skoro nawet Dominika mówi, że nic o tym rozwodzie nie wiedziała, to skąd ja jako była żona miałabym coś wiedzieć? – dodała.Okazuje się, że o nagłej decyzji Wiśniewskiego nie wiedziały też dzieci Mandaryny i Wiśniewskiego – Xavier i Fabienne. Piosenkarka rozwiodła się z Wiśniewskim w 2006 r., a kulisy ich burzliwego związku były szeroko opisywane przez media. Teraz Mandaryna nie ma jednak zamiaru dzielić się radami z Dominiką Tajner-Wiśniewską, która podobno była kompletnie zaskoczona decyzją o złożeniu papierów rozwodowych przez wokalistę.– Nie jestem ciocią dobrą radą i nie będę dawała żadnych rad. Naprawdę nie będę tego szeroko komentować – ucięła Mandaryna.Dominika Tajner-Wiśniewska ogłosiła na swoim Facebooku, że Michał Wiśniewski złożył do sądu pozew rozwodowy . Tym samym córka Apoloniusza Tajnera już niedługo może dołączyć do grona pozostałych trzech gwiazd, z którymi piosenkarz był w związku.W sumie Tajner-Wiśniewska jest (jeszcze) czwartą żoną wokalisty. Pierwszą z nich była piosenkarka zespołu Ich Troje Magda Femme. Para stanęła na ślubnym kobiercu w 1996 roku. Michał i Magda rozstali się w 2001 roku w atmosferze skandalu. W 2003 roku Michał ponownie ożenił się, tym razem z Martą Wiśniewską, która potem zrobiła karierę muzyczną jako Mandaryna. Kolejną partnerką artysty była Anna Świątczak, z którą ma dwie córki.Oznaki problemów w ostatnim związku Wiśniewskiego widać było już wcześniej chociażby po tym, jak Michał był chorobliwie zazdrosny o Dominikę , która wzięła udział w "Tańcu z Gwiazdami".źródło: " Fakt