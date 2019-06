Prezes PiS przyłapany w Sejmie z zadziwiającą lekturą. Dotyczy... trzeźwości

Insertująca lektura Jarosława Kaczyńskiego. • Fot. Sławomir Kamiński/Agencja Gazeta

ydawałoby się, że czytanie książek w pracy grozi przynajmniej burą od szefa. Nie dotyczy to jednak Jarosława Kaczyńskiego, który po raz kolejny w czasie sejmowych głosowań postanowił urządzić sobie kącik czytelniczy. Tym razem w ruch poszedł... Narodowy Program Trzeźwości.Okazuje się, że sejmowe głosowania to dla prezesa PiS idealny czas na lekturę. W listopadzie 2017 roku Sejm i media żyły atlasem kotów , w którym Jarosław Kaczyński zaczytywał się w oku kamer i aparatów, podczas gdy inni posłowie dyskutowali o projektach ustaw o SN i KRS, zmianach ordynacji wyborczej i handu w niedziele.Na dzisiejsze przedpołudnie prezes PiS wybrał jednak zupełnie inną książkę. Do parlamentu przyniósł "Narodowy Program Trzeźwości" i w towarzystwie wicemarszałka Ryszarda Terleckiego i szefa MON Mariusza Błaszczaka oddawał się poszerzaniu wiedzy na temat niepoddawania się czarowi alkoholu.Przypomnijmy, poprzednio Kaczyński wykorzystał lekturę i zamieszanie wokół niej do szczytnego celu. Słynny "Atlas kotów" przekazał na licytację . Książka trafiła do osoby, która zaproponowała za nią aż 25 300 złotych, a skorzystało na tym Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami.