Morawiecki uprzedził Komendę i przyznał mu wsparcie. Ćwiąkalski właśnie miał składać wniosek

Tomasz Komenda i jego pełnomocnik Zbigniew Ćwiąkalski. Niesłusznie skazany za zabójstwo 15-letniej Małgosi w Miłoszycach dostanie wsparcie na najbliższe trzy lata od Mateusza Morawieckiego. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

ateusz Morawiecki nie czekał na wniosek niewinnie skazanego Tomasza Komendy i przyznał mężczyźnie rentę specjalną na najbliższe trzy lata. Mało tego, podwyższył ją o 500 zł miesięcznie, do 3,7 tys zł na rękę – ustaliła Wirtualna Polska.– Mieliśmy już przygotowany wniosek o przedłużenie świadczenia, ale premier nas uprzedził i z własnej inicjatywy przyznał rentę na trzy lata. Została ona też podwyższona o 500 złotych – skomentował w rozmowie z WP pełnomocnik Tomasza Komendy mecenas Zbigniew Ćwiąkalski Komenda został uniewinniony od zarzutu zabójstwa 15-letniej Małgosi w Miłoszycach i po 18 latach oczyszczony z zarzutów mógł opuścić więzienie. Jednak stan zdrowia nie pozwolił mu na podjęcie pracy. To właśnie dlatego pełnomocnik Komendy Zbigniew Ćwiąkalski wystąpił do premiera o przyznanie renty specjalnej. Morawiecki rok temu przyznał świadczenie w wysokości 3,2 tys. zł na 12 miesięcy.W najbliższych tygodniach Ćwiąkalski zapowiada złożenie wniosku w imieniu Komendy o odszkodowanie za niesłuszne skazanie i pobyt w więzieniu. W więzieniu Komenda był bity i poniżany. – Na razie z tym czekamy. Może na przełomie marca i kwietnia uda się złożyć dokumenty do sądu – powiedział pełnomocnik Komendy.Jak wcześniej ujawnił, będą z Komendą walczyć o 18 mln zł odszkodowania – milion złotych za każdy rok, który niesłusznie spędził za kratami. A na ile może realnie liczyć? Prawnicy, z którymi rozmawiało naTemat, twierdzili, że może chodzić o kwotę wielokrotnie mniejszą, prawdopodobnie około 2 mln zł Z orzeczeń, które wydają sądy w Polsce, wynika, że w przypadku osób niesłusznie aresztowanych lub skazanych odszkodowanie wynosi około 300 zł za dobę spędzoną w więzieniu. Jak łatwo policzyć, w przypadku Komendy to ponad 6500 dni. Gdy pomnożymy to przed 300 zł, wyjdzie prawie równo 2 mln zł.źródło: Wirtualna Polska