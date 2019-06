To się w PiS-ie nie spodoba. Ojciec Andrzeja Dudy wsparł protest nauczycieli

Ojciec prezydenta Andrzeja Dudy jest sojusznikiem protestujących nauczycieli. • Fot. Maciej Jaźwiecki / Agencja Gazeta

rof. Jan Tadeusz Duda popiera postulaty nauczycieli i apeluje do rządu o 1000 zł podwyżki dla nich. Taka solidarność ojca prezydenta z protestującymi może nie spodobać na Nowogrodzkiej.Ojciec Andrzeja Dudy o tym, że jest sojusznikiem nauczycieli przyznał w rozmowie z "Super Expressem". – Popieram postulaty nauczycieli – podkreślił. Taka sytuacja nie powinna dziwić ponieważ prof. Jan Tadeusz Duda także jest nauczycielem, dlatego zna bolączki środowiska – Choć jestem nauczycielem akademickim, to solidaryzuję się z nauczycielami, którzy bardzo słabo zarabiają. Popieram ich postulaty. I widzę problemy niezałatwione od lat, jak choćby właśnie niskie płace – mówił.Ojciec prezydenta popiera ideę strajku, jednak jego zdaniem czas egzaminów nie jest dobrym momentem na takie protesty. – W demokratycznym państwie taka forma protestu jest oczywiście dopuszczalna, ale niepotrzebnie strajk jest zapowiadany na czas egzaminów – podkreślał w rozmowie z "Super Expressem".Zdaniem prof. Dudy nauczyciele dobrze wypełniają swoje obowiązki, którym zresztą się poświęcają. – Mają poczucie służby i należą im się godne zarobki – przyznał. Ojciec prezydenta ma też pomysły na to, jak poprawić ich sytuację . – Jestem na przykład zwolennikiem tego, aby zwiększać wynagrodzenia nauczycieli w ramach tej samej szkoły. Żeby nauczyciele mieli płacone za dodatkowe zajęcia z uczniami, przynajmniej żeby dwa razy tyle mógł zarobić nauczyciel w tej samej szkole – przedstawił rozwiązania.Przypomnijmy, że decyzją Związku Nauczycielstwa Polskiego protest nauczycieli ma rozpocząć się 8 kwietnia. Dwa dni później rozpoczynają się egzaminy gimnazjalne, a 15 kwietnia egzaminy ósmoklasistów. Może dojść do sytuacji, że z powodu strajków egzaminów nie da się przeprowadzić.Źródło: Super Express