Bruksela Tuskowi nie służy. W tym sondażu były premier zaliczył potężny spadek

Donald Tusk traci zaufanie Polek i Polaków . • Fot. Marcin Stępień / Agencja Gazeta

S

padają notowania Donalda Tuska w rankingu zaufania do polskich polityków. To pierwszy raz kiedy były premier i obecny szef Rady Europejskiej znalazł się poza podium w tym sondażu. Natomiast największym zaufaniem Polek i Polaków może cieszyć się prezydent Andrzej Duda.Sondaż IBRIS dla Onetu w rozmowie z portalem skomentował prezes instytutu badań Marcin Duma. Stwierdził on, że na coraz niższe notowania Donalda Tuska wpływ ma jego nieobecność w kraju. – Im mniej jest go w kraju, tym jego notowania są niższe – podkreślał. Przewodniczącemu Rady Europejskiej ufa 38,3 proc. respondentów. Z kolei nie ufa mu 49,2 proc. Takie odpowiedzi pozwoliły Tuskowi uplasować się na czwartym miejscu w rankingu. To duża zmiana, biorąc pod uwagę poprzednie badanie z 8 lutego. Wtedy to Donald Tusk znalazł się na pierwszym miejscu.W najnowszym badaniu respondenci wskazali, że najbardziej ufają prezydentowi Andrzejowi Dudzie. Cieszy się on zaufaniem 46,3 proc. ankietowanych Na podium znaleźli się także jeszcze premier Mateusz Morawiecki. W jego przypadku zaufanie deklaruje 41,7 proc respondentów. Trzecie miejsce zajął Władysław Kosiniak-Kamysz , ufa mu 40,6 proc. badanych.Na piątej pozycji w rankingu pojawił się lider partii Wiosna Robert Biedroń, a dopiero za nim prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński . Temu ostatniemu nie ufa spora grupa Polaków, bo aż 58,3 proc. badanych.Nie najlepiej w rankingu zaufania do polskich polityków wypadła była premier. Beacie Szydło nie ufa 58,7 proc. ankietowanych. Natomiast najmniejszym zaufaniem Polacy darzą Janusza Korwin-Mikkego. Brak zaufania do niego deklaruje 78,3 proc. badanych.Źródło: Onet