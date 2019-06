"Jestem człowiekiem, który się co dzień modli". Po konwencji prezes PiS odwiedził Jasną Górę

Jarosław Kaczyński na Jasnej Górze: Jestem człowiekiem, który się co dzień modli. • Fot. Twitter.com / JasnaGoraNews

"Wara od naszych dzieci!" – zagrzmiał w sobotę w Katowicach prezes Jarosław Kaczyński. Na tej konwencji zaprezentowano kandydatów PiS do Parlamentu Europejskiego z województwa śląskiego. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami jedynkę ma Jadwiga Wiśniewska, obecna posłanka PE z Częstochowy. Po konwencji Wiśniewska i Kaczyński pojechali na Jasną Górę."W intencji Ojczyzny i zbliżających się wyborów na Jasnej Górze modlił się powracający z konwencji w Katowicach prezes PiS Jarosław Kaczyński" – donosi biuro prasowe sanktuarium ojców paulinów.Prezes Kaczyński dziękował ojcom paulinom za to, że wraz z Jadwigą Wiśniewską mógł się modlić na Jasnej Górze przed samym Obrazem Matki Bożej.Do Częstochowy Jarosław Kaczyński przyjechał prosto z Katowic – z konwencji Prawa i Sprawiedliwości, gdzie jednym z tematów znów było wychowanie dzieci i karta LGBT. Prezes PiS dziękował Pawłowi Rabiejowi za szczerość i grzmiał: " Wara od naszych dzieci! ".Na konwencji zaprezentowano kandydatów PiS do PE z województwa śląskiego. Potwierdziło się – nie ma na niej Patryka Jakiego Listę otwiera europosłanka Jadwiga Wiśniewska oraz wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski (mówi się, że to nagroda za przeciągnięcie Wojciecha Kałuży z Nowoczesnej do PiS , dzięki czemu partia zdobyła władzę w sejmiku).Dalej: Izabela Kloc, Bolesław Piecha, Waldemar Andzel, Andrzej Sośnierz, Józef Kubica, Wioletta Koper-Staszowska, Bożena Szydlik, a listę zamyka wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed.źródło: jasnagora.com