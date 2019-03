Dane z czarnej skrzynki po katastrofie w Etiopii – to może być ogromny cios dla Boeinga

Katastrofa w Etiopii jest bardzo podobna do innej, do której doszło kilka miesięcy temu. • Fot. screen z Twittera / Reuters Top News





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

Śledczy wstępnie przeanalizowali dane pokładowe z czarnych skrzynek Boeinga 737 MAX, który tydzień temu rozbił się w Etiopii. Wyniki zreferowała minister transportu Dagmawit Moges. Wychodzi na to, że katastrofy dało się uniknąć, bo do podobnego zdarzenia doszło kilka miesięcy temu.– Dane z czarnej skrzynki wskazują na "wyraźne podobieństwa" pomiędzy katastrofą samolotu Ethiopian Airlines z zeszłego tygodnia a październikową katastrofą indonezyjskiego samolotu Lion Air – powiedziała minister transportu Etiopii Dagmawit Moges.W obu katastrofach zawieść mogły te same systemy. Chodzi konkretnie o oprogramowanie odpowiedzialne za kontrolę stabilizacji lotu, tzw. MCAS, czyli nowy dodatek do systemu sterowania, wprowadzony w tych maszynach z powodu zamontowania na nich większych silników – tłumaczy specjalizujący się w tematyce wojskowej dziennikarz Maciej Kucharczyk z portalu Gazeta.pl Oba samoloty (etiopski i indonezyjski) odnotowały tuż przed rozbiciem niekontrolowane strome wznoszenie i opadanie oraz duże wahania prędkości, które wskazują na awarię tego oprogramowania. Wstępny raport dotyczący katastrofy zostanie wydany w ciągu 30 dni.Przypomnijmy, że do katastrofy w Etiopii z udziałem Boeinga 737 MAX doszło 10 marca. Samolot rozbił się tuż po starcie. Leciał z Addis Abeby do Nairobi w Kenii. Zginęło 157 osób, wśród nich dwie osoby z Polski. Po katastrofie wiele linii lotniczych, w tym LOT, postanowiło uziemić swoje Boeingi 737 MAX źródło: Gazeta.pl