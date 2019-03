Ks. Oko udzielił wywiadu Radiu Maryja. 5 cytatów, które mogą wbić w podłogę

Ks. Dariusz Oko w portalu Radia Maryja o gender i gejach. • Fot. screen ze strony YouTube.com / Radio Maryja

1. Co robią genderyści

2. Homoseksualiści filozoficznie

3. Do więzienia albo na śmierć

4. Na Syberię lub kula w łeb

5. Traktują nas jak podludzi

emat na czasie – Jarosław Kaczyński postraszył Polskę kartą LGBT i pogroził: "wara od naszych dzieci!". Ponieważ sprawa stała się motywem wiodącym kampanii PiS, więc w mediach narodowych, prawicowych i katolickich LGBT niemal nie schodzi z czołówek. W portalu Radia Maryja o opinię w tej sprawie zapytano księdza Dariusza Oko.Dr hab. nauk humanistycznych, teolog i filozof z Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie ks. Dariusz Oko w portalu Radia Maryja został przedstawiony nader skromnie, bez wszystkich powyższych tytułów. Ot, po prostu: "od 15 lat zajmuje się tematyką ideologii gender". Trudno się dziwić – w końcu to dzięki swoim wypowiedziom na temat gender ks. Oko stał się rozpoznawalny w całym kraju.Temat "gender i okolice" zdominował też i rozmowę w portalu toruńskiej rozgłośni. Przytaczamy Wam 5 cytatów – emocje gwarantowane.Aby zrozumieć, co robią genderyści, trzeba wiedzieć, że w prostej linii są dziećmi duchowymi (albo nawet fizycznymi) marksistów, bolszewików, komunistów. Tak jak dla ich ojców, kłamstwo jest chlebem powszednim. Wiemy, jak kłamali komuniści. Mówili, że tworzą „raj na ziemi”. Trzeba pamiętać, że marksiści, kiedy doszli do władzy, dopuścili się największych zbrodni w dziejach, przynajmniej 150 mln ofiar. Jeśli ktoś jest w stanie mordować dziesiątki milionów ludzi, to tym bardziej jest w stanie kłamać w najgorszy sposób, tak jak kłamali i kłamią komuniści.Oni nie chcą dopuścić do żadnej krytyki homoseksualizmu, co jest absurdem. Intelektualnie i filozoficznie oznaczałoby to, że homoseksualiści są istotami idealnymi, które nie podlegają żadnej krytyce, bo nie mają w sobie nic złego, nic negatywnego. Takie jest ukryte założenie genderystów. Jeżeli nie wolno powiedzieć jednego krytycznego słowa o homoseksualistach, to znaczy, że są to istoty doskonałe, idealne, które nie podlegają żadnej krytyce, czyli istoty boskie, bo tylko Bóg nie ma żadnych wad.Za krytykę komunizmu szło się do więzienia albo na śmierć pod rządami komunistów. Podobnie genderyści chcą, aby za krytykę ich ideologii, szczególnie homoideologii, ludzie szli do więzienia, żeby zamykano im usta. Właściwie większość Polaków negatywnie ocenia homoideologię czy genderideologię, czyli oznaczałoby to, że większość Polaków trzeba by zamknąć w więzieniu, tworzyć obozy koncentracyjne.To w komunizmie za krytykę Stalina i Lenina szło się do więzienia, na Syberię albo dostawało się kulę w głowę. To są tradycje ateistyczne, komunistyczne, to zabranianie krytyki. Mamy nie krytykować ludzi, którzy stanowią większość chorych na AIDS, którzy stanowią do 40 proc. pedofilii, którzy mają nawet kilkuset partnerów seksualnych w życiu? To są absurdy.Przykładem jest film "Kler". Tak ohydne rzeczy można mówić o księżach, a gejów nie można krytykować. Proszę zauważyć jaka sprzeczność. (…) Oni traktują nas jak podludzi, bo nie pozwalają nam mówić prawdy, chcą nas zastraszyć. To, co robią jest sprzeczne z prawami człowieka, pętają wolność słowa. To tak, jakby nam zabronić mówić, że dzień jest jasny, a noc jest ciemna.źródło: Radio Maryja