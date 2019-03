Pawłowicz przekracza granice w ataku na Biedronia. Posłanka PiS pyta o "związek faceta z kozą"

Krystyna Pawłowicz śmieje się z "piątki" dla LGBT Wiosny. Pyta o "związek faceta z kozą". • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

K

rystyna Pawłowicz skomentowała najnowsze propozycje Wiosny Roberta Biedronia dla środowisk LGBT. Wymieniła m.in. ustawę o związkach partnerskich, ale na tym nie koniec. Przedstawicielka partii Jarosława Kaczyńskiego jednym zdaniem znowu przekroczyła wszelkie granice.

"Oficjal '5' R.BIEDRONIA" – tak zatytułowała swój wpis na Twitterze Krystyna Pawłowicz . Posłanka wymieniła ustawy, które mogą znaleźć w ramach wspomnianej "piątki" dla LGBT. Wspomniała o związkach partnerskich, samodzielności wyborze płci, "homo małżeństwie", "prawnym zrównaniu małżeństw naturalnych z małżeństwami homo" oraz "karach za krytykę patologii obyczajowo-seksualnej".



Zdaniem Pawłowicz przedstawiciele Wiosny "poszli na całość". "Ale co z ADOPCJĄ DZIECI przez związek faceta z kozą…" – dopytała na koniec.









Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

Wpis posłanki PiS odnosi się do najnowszej propozycji partii Biedronia, określanej jako "piątka" dla LGBT. Przedstawicielka ugrupowania Sylwia Spurek wyjaśniała w rozmowie z PAP, że trwają prace nad szczegółami pięciu propozycji dla środowisk LGBT.Wśród omawianych w partii pomysłów znalazły się m.in. możliwość legalizacji związków partnerskich, zapewnienie prawa do zawierania małżeństw przez pary jednopłciowe, nowelizacja Kodeksu karnego dot. przestępstw z nienawiści, nowe regulacje w zakresie "uzgodnienia płci" oraz edukacja antydyskryminacyjna.Krystyna Pawłowicz ostatnio zamieściła na Twitterze homofobiczne wpisy . Posłanka PiS napisała o zaburzeniach seksualnych i chorobie w odniesieniu do społeczności LGBT. Dostało się także Adamowi Małyszowi, który wsparł akcję #SportPrzeciwHomofobii i udzielił na ten temat wywiadu tygodnikowi "Wprost".