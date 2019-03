Opozycja krzyczy: "przesłuchać Kaczyńskiego!", a prokuratura milczy. Są na to dwa wytłumaczenia

Czy prokuratura przesłucha Jarosława Kaczyńskiego? • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

O

publikowane niedawno zeznania Gerarda Birgfelnera w sprawie Srebrnej jeszcze bardziej wzmocniły przekonanie opozycji, że prokuratura powinna wszcząć śledztwo i przesłuchać Jarosława Kaczyńskiego. Ale jak na razie lider PiS wezwania nie dostał, a prokuratura milczy, mimo że Austriak zeznał o wątku korupcyjnym. Jak to możliwe? W grę wchodzą dwa warianty.

– Nie chcę się tutaj pomylić, przekazałem kopertę, pan Kaczyński z kopertą wszedł do swojego pokoju, gdzie pan Sawicz już siedział. Gdzieś ok. 20 minut później pan Sawicz wyszedł, (...)podaliśmy sobie dłonie i ponownie weszliśmy z panem Kaczyńskim do pokoju. Wtedy poinformowano mnie, że podpis został złożony, i wydaje mi się, że wtedy mi tę uchwałę przekazał – tak brzmią zeznania Birgfellnera , które cytuje " Gazeta Wyborcza ".



To one jeszcze bardziej rozgrzały nastroje członków i sympatyków opozycji, którzy od stycznia, czyli od wybuchu afery ze Srebrną, domagają się przesłuchania Jarosława Kaczyńskiego. Ale oprócz dziesiątek godzin przesłuchań Gerarda Birgfelnera, czyli tego, który złożył zawiadomienie o oszustwie, którego miał dokonać prezes PiS, wydaje się, że prokuratura nie zrobiła za wiele. A już na pewno nie widać efektów jej działania.







Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

Nic dziwnego więc, że niektórzy Polacy są oburzeni, a jednym z popularniejszych tematów w mediach społecznościowych jest przesłuchanie Kaczyńskiego.Najprostszym wytłumaczeniem postępowania prokuratury jest pogląd opozycji o upolitycznieniu wymiaru sprawiedliwości, który robi to, co partia rządząca karze. Przy takim scenariuszu Jarosław Kaczyński nie musi więc bać się jakiegokolwiek wezwania z prokuratury, bo takowe może nigdy nie przyjść.– Jarosław Kaczyński powiedział, że śledztwa ma nie być i prokurator generalny Zbigniew Ziobro będzie robił wszystko, żeby tak było – powiedział Gazecie.pl poseł PO Krzysztof Brejza. Jego zdaniem prokuratura, zwłaszcza po publikacji zeznań Birgfelnera, powinna przesłuchać Jarosława Kaczyńskiego. Dodatkowo ma wszelkiego rodzaju narzędzia, żeby zweryfikować słowa austriackiego biznesmena.– Po pierwsze może wyciągnąć i według mojej wiedzy, bo takie też były informacje , dysponuje wydrukiem z konta (Birgfelnera – red.), z którego wynika, że tego dnia wypłacane były te pieniądze. Po drugie należy zweryfikować, że pan Sawicz tam był, a to już przecież technika operacyjna: ściągnięcie BTS-u, logowania telefonu. To też jest proste do sprawdzenia – stwierdził poseł PO.– PiS stworzyło państwo "z koperty" i na jego czele jest teraz prokuratura, dla której sprawa koperty staje się wielkim obciążeniem i rzeczą, którą trzeba zamieść pod dywan – dodał.Prawnicy Birgfelnera złożyli zawiadomienie do prokuratury jeszcze w styczniu. Prawie dwa miesiące później mamy cały czas postępowanie przygotowawcze i przesłuchanego jednego świadka – Birgfelnera. W międzyczasie posłowie PO złożyli swoje zawiadomienie do prokuratury w związku z taśmami Kaczyńskiego, a pełnomocnicy austriackiego biznesmena wysłali oficjalne zażalenie na bezczynność tego organu ścigania Zdaniem prof. Zbigniewa Ćwiąkalskiego prokuratura przekroczyła już miesięczny termin, w którym miała zdecydować o wszczęciu śledztwa. Były minister sprawiedliwości i były prokurator generalny jest zdziwiony jej zachowaniem i także odwołuje się do argumentów opozycji.– To, że prokuratura nie wszczęła jeszcze oficjalnego śledztwa , est kuriozalne. W każdym innym przypadku, gdyby chodziło o zwykłego obywatela lub każdego z grona opozycji np. Schetynę, Tuska czy Kosiniaka-Kamysza, byłoby ono dawno wszczęte, przesłuchani byliby świadkowie i pewnie byłoby już po sprawie – mówi naTemat prof. Ćwiąkalski.– Niewszczynanie śledztwa ma wymiar polityczny. Pokazuje, że prokuratura jest politycznie sterowana, a jej prokuratorzy nie są niezależni. Dlatego też śledczy tworzą sobie sztuczne przeszkody mówiąc np. o konieczności tłumaczenia tysięcy stron dokumentów z języka niemieckiego na polski. Ale to nie ma nic wspólnego z decyzją o wszczęciu postępowania – dodaje nasz rozmówca.Na razie jednak śledztwa nie ma, więc nie można powiedzieć oficjalnie, kto mógłby dostać wezwanie do prokuratury i w jakim charakterze miałby się w niej stawić. Ale czytając chociażby opublikowane zeznania Birgfelnera przypuszczać można, że gdyby śledczy postanowili podjąć się sprawy, to przesłuchane powinny zostać osoby w nich wymienione, czyli ks. Sawicz, Jarosław Kaczyński i jego sekretarka Barbara Skrzypek.– To, kogo powinna przesłuchać prokuratura, jest odrębną sprawą. Ale trzeba wiedzieć, że przy każdym śledztwie prokuratorzy tworzą tzw. plan śledztwa i po kolei przesłuchują osoby, które go obejmują. Najpierw są to świadkowie, a osoba, która potem mogłaby zostać uznana za podejrzaną, zazwyczaj przesłuchiwana jest na końcu. Wtedy już prokuratura zna lepiej sprawę i ma więcej dowodów, które mogłyby ją obciążyć – mówi nam prof. Ćwiąkalski.Może więc prokuratorzy mają już w głowie pewien plan i dlatego jeszcze nikt inny, w tym Jarosław Kaczyński, nie dostali wezwania na przesłuchanie. Ale czy można sobie wyobrazić, że w państwie rządzonym przez PiS prezes tej partii jest wzywany na przesłuchanie przez śledczych? No właśnie...