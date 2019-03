Petru narzekał, że PSL jest w Koalicji Europejskiej. Riposta ludowców jest bolesna

Ryszard Petru nie chciałby, by jedyną twarzą Polski w Unii Europejskiej była twarz PSL-owca. • Fot. Screen z programu Poranna rozmowa w RMF FM

yszard Petru w RMF FM analizował poglądy Koalicji Europejskiej. Problemem dla szefa Teraz! są wartości, jakie prezentuje PSL. Politycy ludowców nie pozostali jednak Petru dłużni, odnosząc się do jego licznych wpadek. Zrobili to w charakterystycznym dla siebie stylu na Twitterze.– Nie chciałbym, żeby wyłączną twarzą Polski w PE była twarz PSL-owca, To nie jest coś, z czego powinniśmy być dumni – powiedział Petru w rozmowie z Robertem Mazurkiem. Gospodarz "Porannej rozmowy" zwrócił Petru uwagę , że jest on obecnie razem z PSL w Koalicji Europejskiej. – Ludzie, ja nic z tego nie rozumiem, pan przecież jest z tym PSL w koalicji – zauważył Mazurek. – Ale mam inne poglądy! – odpowiedział Petru.Ryszardowi Petru odpowiedziała wiceprezeska ludowców Urszula Pasławska. "Na Maderze, gwarantuję, nie ma teraz żadnego członka PSL. Można tam świętować 'Sześciu Króli', stworzyć 'Sejm Głuchy' lub wskrzesić Konstytucję 3 Maja 1791r. A nie, zapomniałam, Pan już tego dokonał..." – odpowiedziała.Na uwagi posła zareagował też rzecznik ludowców Jakub Stefaniak. "Hej Rysiu zobacz twarz PSL-owca. Możesz nie wiedzieć kto to, ale jak wpiszesz w google Bartoszewski to poczytasz" – przypomniał przeszłość w PSL Władysława Bartoszewskiego.Osobnym wątkiem poruszonym przez Petru w RMF FM była polityczna przyszłość jego partii Teraz! Niedawno pojawiła się informacja, że formacja dołącza do Koalicji Europejskiej . Jednak ze słów lidera ugrupowania w RMF FM wynika, że Teraz! jest już... poza koalicją Przyznał, że powodem sporu jest to, że na listach KE nie znalazło się odpowiednie miejsce dla Joanny Scheuring-Wielgus. Posłanka znana z walki z pedofilią w Kościele ostatecznie dołączyła do Wiosny Roberta Biedronia źródło: RMF FM