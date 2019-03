Petru de facto żegna ze Schetyną. "Mam czekać, prosić i pukać? To nie jest w moim stylu"

Ryszard Petru ujawnia w RMF FM: partia Teraz jest już poza Koalicją Europejską. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

T





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

o była krótka współpraca. Ze słów Ryszarda Petru wynika, że partia Teraz! jest już de facto poza Koalicją Europejską. – Nie ma nas w Koalicji Europejskiej, ale Koalicję Europejską popieramy - ja popieram – zapewnił Petru w porannej rozmowie w RMF FM. Przyznał, że powodem sporu jest fakt, że na listach KE nie znalazło się odpowiednie miejsce dla Joanny Scheuring-Wielgus.– Bardzo żałuję, że nie znalazło się dla niej miejsce na listach Koalicji Europejskiej. Mogę powiedzieć tylko tyle, że trwały rozmowy, była namawiana, ale nagle okazało się, że jest zbyt liberalna, nie pasuje do formuły konserwatywno-ludowej w Koalicji Europejskiej – tak Ryszard Petru skomentował fakt, że Scheuring-Wielgus będzie dwójką na warszawskiej liście Wiosny Roberta Biedronia Przyznał przy tym, że Koalicja Europejska to - jego zdaniem - "dobry koncept, tylko realizowany w sposób niedoskonały". Poinformował, że sam w wyborach do Parlamentu Europejskiego startować nie będzie.– Kluczowe wybory to będą do parlamentu polskiego na jesieni. Mam pełną świadomość tego, że to jest preludium przed tą fundamentalną rozgrywką, w związku z tym w tych wyborach osobiście uczestniczyć nie będę – powiedział Ryszard Petru w rozmowie z Robertem Mazurkiem.Współpraca między Teraz! a pozostałymi ugrupowaniami tworzącymi Koalicję Europejską (PO, PSL, SLD, Nowoczesna czy Zieloni) trwała wyjątkowo krótko. Deklaracja o przystąpieniu ugrupowania Ryszarda Petru do KE padła 18 lutego Razem wytrzymano więc zaledwie nieco ponad miesiąc. Koło poselskie partii Teraz! liczy troje członków - oprócz Petru i Scheuring-Wielgus działa w nim posłanka Joanna Schmidt źródło: rmf24.pl