Piękne zakończenie sezonu. Polacy zwyciężyli w konkursie drużynowym w Planicy!

olscy skoczkowie pokonali rywali w ostatnim w tym sezonie konkursie drużynowym Pucharu Świata, który odbył się w słoweńskiej Planicy. Biało-czerwoni przewodzili stawce od początku do końca i po raz pierwszy w historii triumfowali w drużynówce na mamucie.Polacy wystartowali w składzie: Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Jakub Wolny, Kamil Stoch. Tym razem jednak Stefan Horngacher postanowił jednak zmienić kolejność startów naszych skoczków. Zmagania rozpoczął Wolny, drugi był Kamil Stoch, który był najsłabszym ogniwem kadry w dwóch ostatnich konkursach drużynowych, trzeci wystartował Kubacki, a rolę lidera przejął Piotr Żyła - trzeci zawodnik w piątkowym konkursie.W pierwszym skoku, Jakub Wolny skoczył na odległość aż 237,5 metra. Kamil Stoch Poszybował na odległość 227 metrów, Dawid Kubacki wylądował na 229,5 metrze, a Piotr Żyła 226,5 metra, co już po pierwszej serii dało Polakom pierwsze miejsce.W drugiej serii, Wolny potwierdził, że fantastycznie czuje się na mamucie w Planicy. Tym razem uzyskał 228,5 metra, a Polacy utrzymali wysokie prowadzenie nad rywalami. Stoch pofrunął na odległość 221 metrów, Kubacki 230 metrów, a Żyła osiągnął odległość 242, 5 metra, co dało biało-czerownym piękne zwycięstwo.Na drugim miejscu w konkursie uplasowali się Niemcy, a na trzeciej Słoweńcy. Jutro czeka nas ostatni konkurs w tym sezonie. Udział w nim weźmie najlepsza "30" klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, a wśród nich czterech Polaków – Wolny, Kubacki, Żyła i Stoch.