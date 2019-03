Tak PiS może sfinansować "piątkę Kaczyńskiego". Ekonomista znalazł w słowach Morawieckiego drugie dno

PiS może według ekonomisty sfinansować nowe obietnice wyborcze poprzez zwiększenie długu. • Fot. Dawid Zuchowicz / Agencja Gazeta

ygląda na to, że tzw. piątka Kaczyńskiego może zostać sfinansowana poprzez zwiększenie polskiego długu. Zwrócił na to uwagę polski ekonomista, który "odszyfrował" dzisiejsze słowa Mateusza Morawieckiego.Premier był w sobotę gościem Strzelina na Dolnym Śląsku, gdzie spotkał się z mieszkańcami. Morawiecki w trakcie swojego wystąpienia mówił nie tylko o już zrealizowanych obietnicach PiS, ale i tych nadchodzących, a więc także słynnej "piątce Kaczyńskiego" , w skład której wchodzą trzynasta emerytura czy 500+ na pierwsze dziecko Morawiecki przekonywał, że te programy "mogą być finansowane przez sprawne zarządzanie państwem". – Zdecydowaliśmy na zwiększenie deficytu budżetowego do 2, może nawet 3 proc. Będziemy starali się, by był on poniżej 3 proc., bo takie są reguły UE, a my jesteśmy dobrym krajem członkowskim UE – mówił także premier.Te słowa skomentował Jakub Borowski, główny analityk Credit Agricole Polska. Według niego wynika z tego, że rząd po prostu dodatkowo zadłuży się, aby sfinansować nowe obietnice."Deklaracja premiera Mateusza Morawieckiego jednoznacznie wskazuje, że tzw. Piątka będzie w znacznym stopniu finansowana dodatkowym długiem, oznacza zerwanie ze strategią stopniowego zmniejszania strukturalnego deficytu sektora finansów publicznych. Polityka fiskalna przestanie być buforem bezpieczeństwa" – wyjaśnił Borowski.